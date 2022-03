MSV Duisburg: Grlic-Nachfolger gefunden! Neuer Sportdirektor ist da

Der MSV Duisburg hat einen Nachfolger für Ivica Grlic gefunden und am Mittwoch offiziell vorgestellt. Der neue Mann arbeitete zuletzt bei einem MSV-Ligakonkurrenten.

Ralf Heskamp wird neuer Geschäftsführer Sport beim MSV Duisburg und folgt damit auf den langjährigen Sportdirektor Ivo Grlic. Für den Spielverein wird der 56-Jährige ab dem 1. April 2022 am Ball sein. Noch am 12. März hatte RevierSport Heskamp als möglichen Kandidaten beim MSV genannt.

Heskamp, ein ehemaliger Zweitliga-Profi, kennt die 3. Liga von seinen Stationen als Sportchef beim Halleschen FC und bei Holstein Kiel aus eigenem Erleben, fungierte zudem als Scout für den FC Bayern München und war zuvor 13 Jahre lang Geschäftsführer seines Stammvereins VfL Osnabrück.

Aus eigenem Erleben weiß ich, dass der MSV nach wie vor eine Top-Adresse in der Branche ist. Nun liegt es an uns allen, nicht nur auf dem Papier Strahlkraft zu haben und vor allem so hart zu arbeiten, wie es Duisburg seit jeher gewohnt ist. Ralf Heskamp

"Ralf Heskamp verkörpert all das, was der MSV perspektivisch für die sportliche Weichenstellung benötigt: detaillierte Kenntnisse des Marktes, das entsprechende Netzwerk, große Überzeugungskraft und den entsprechenden Mut, schwierige Entscheidungen zu treffen", verdeutlicht Ingo Wald, Vorstandsvorsitzender des MSV. "Für die zukunftsfähige Entwicklung bekommt er von uns als Verantwortliche die nötige Rückendeckung und die erforderlichen Rahmenbedingungen, um uns mittelfristig wieder höhere Ziele setzen zu können. Der neue Geschäftsführer Sport brennt für diese Aufgabe und hat uns in den Gesprächen absolut überzeugt."

Für Heskamp steht zunächst der Klassenerhalt im Vordergrund: "Die aktuelle Saison verläuft wie im Vorjahr nicht wunschgemäß. Ein Tabellenplatz im hinteren Drittel der 3. Liga darf nicht der Anspruch eines Clubs wie dem MSV sein. Stadion, Infrastruktur, Fanszene, Sponsorenpool und Geschäftsstelle sind für höhere Aufgaben prädestiniert."

Der neue Sport-Geschäftsführer weiter: "Doch Tradition allein gewinnt keine Spiele. Es gilt, selbstreflektiert die Situation realistisch einzuschätzen und Schritt für Schritt das erklärte Ziel anzustreben. Das kann nur die Rückkehr in die 2. Bundesliga heißen. Aus eigenem Erleben weiß ich, dass der MSV nach wie vor eine Top-Adresse in der Branche ist. Nun liegt es an uns allen, nicht nur auf dem Papier Strahlkraft zu haben und vor allem so hart zu arbeiten, wie es Duisburg seit jeher gewohnt ist."