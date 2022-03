MSV Duisburg: So erlebt Bretschneider den Konkurrenzkampf mit Kwadwo

Bei der Duisburger 0:1-Pleite gegen Zwickau kam Niko Bretschneider von der Bank. Der Linksverteidiger duelliert sich Woche für Woche mit Leroy Kwadwo.

Nach vielen Monaten kehrte am Sonntagmittag die aktive Fanszene des MSV Duisburg ins Stadion zurück, das mit knapp unter 10.000 anwesenden Zuschauern recht dürftig besucht wurde. Die phasenweise gute Stimmung hat den Zebras am Ende allerdings nicht geholfen. Der Mannschaft von Hagen Schmidt fehlte das nötige Quäntchen Glück. „Wir sind ganz gut reingekommen und hatten das Publikum auf unserer Seite. Nach dem Tor war es eklig gegen Zwickau zu spielen, weil sie sehr kompakt standen“, fasste Niko Bretschneider die unnötige Heimniederlage zusammen.

Während die Zwickauer zum ersten Mal nach zuvor fünf sieglosen Spielen wieder gewinnen konnten, hat der MSV die große Chance verpasst, sich im Abstiegskampf der 3. Liga noch weiter zu befreien. „In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor“, ärgerte sich Bretschneider, der am Sonntag in der Halbzeitpause für Leroy Kwadwo in die Partie kam. Auf der Linksverteidigerposition hat Schmidt Woche für Woche die Qual der Wahl.

Hagen Schmidt: „Haben uns nicht belohnt“

Beide Spieler agieren nahezu auf Augenhöhe. Mal darf Bretschneider von Beginn an ran, mal genießt Kwadwo das Vertrauen. „Der Trainer entscheidet. Ob ich von Anfang an spiele oder von der Bank komme, spielt für mich keine Rolle. Man muss immer bereits sein und alles geben“, sagte Bretschneider zum Konkurrenzkampf mit Kwadwo.





Für die kommende Auswärtsaufgabe sieht der 22-jährige gebürtige Berliner sein Team gut gewappnet. „Wir sind optimistisch und wollen unser Spiel auch in Kaiserslautern durchbringen und am Ende mit drei Punkten rausgehen.“ Auch Schmidt wollte den Rückschlag gegen Zwickau nicht zu negativ bewerten. „Ich kann der Mannschaft wenig vorwerfen. Sie hat sich fußballerisch gesteigert und den Gegner klar beherrscht. Leider konnten wir uns nicht für ein gutes Spiel belohnen.“