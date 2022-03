"Extrem gefährliche" Lage bei MSV-Gegner Zwickau

Der MSV Duisburg empfängt am Sonntag den FSV Zwickau zum Heimspiel in der 3. Liga. Die Situation bei den Gästen ist angespannt.

Wenn der MSV Duisburg am Sonntagmittag den FSV Zwickau empfängt, ist es auch das Duell der gegensätzlichen Formkurven.

Kein Drittliga-Team holte in den vergangenen Wochen mehr Punkte als der MSV, der sich mit vier Siegen aus fünf Partien ein dickes Polster auf die Abstiegsränge aufgebaut hat. Ganz anders hingegen die Lage in Zwickau: Mit vier Pleiten und einem Unentschieden steht der FSV am Ende der Formtabelle. Die Sachsen brauchen eine Trendwende, wollen sie den Abstiegsrängen nicht weiter entgegen taumeln.

MSV Duisburg - FSV Zwickau: Ab 12.30 Uhr im Liveticker (Anpfiff 13 Uhr)

Die Lage sei "brisant", betonte Sportdirektor Toni Wachsmuth im Vorfeld der Partie beim MDR. "Wir haben schon vor Wochen darauf hingewiesen, dass es in dieser Liga keine Sicherheit gibt. Jetzt rutscht alles noch enger zusammen. Wir wissen genau, dass wir noch ein paar Punkte brauchen."

Zwickau steht derzeit einen Platz und zwei Punkte hinter dem MSV auf Rang 15, hat aber auch ein Spiel weniger bestritten. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt fünf Punkte. Für Cheftrainer Joe Enochs eine "extrem gefährliche Situation".

Doch immerhin holte der FSV unter der Woche den ersten Punkt nach vier Niederlagen in Serie. Das 0:0 gegen das ebenfalls seit Wochen sieglose Viktoria Berlin wusste man allerdings nicht so wirklich einzuordnen. "Wir müssen die Negativserie stoppen. Das ist uns mit dem Punkt gegen Berlin so halb gelungen", meinte Enochs.

Der 50 Jahre alte Coach muss beim MSV auf Stamm-Linksverteidiger Can Coskun verzichten, der gelbgesperrt fehlt. Dennoch kündigte Enochs selbstbewusst an: "Wir fahren dahin und wollen Punkte holen."