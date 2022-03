MSV Duisburg: So läuft die Sportchef-Suche - das sagt der Trainer

Der MSV Duisburg befindet sich auf dem besten Weg, den Klassenerhalt zu schaffen. Im Hintergrund muss die neue Saison geplant werden. Ein neuer Sportdirektor wird gesucht.

Anfang Februar hatte Ivica Grlic nach über einem Jahrzehnt beim MSV Duisburg seinen Rücktritt als Sportdirektor erklärt. Seitdem befindet sich der Drittligist auf der Suche nach einem Nachfolger.

RevierSport hatte Informationen, dass Martin Przondziono, Geschäftsführer des des MSV-Ausrüsters Capelli, und Stephan Küsters, Sportchef beim Wuppertaler SV, auf dem Zettel der MSV-Verantwortlichen stehen. Zumindest Küsters darf von der Liste gestrichen werden. "Ich habe das auch gehört und gelesen. Aber zu Gerüchten äußere ich mich nicht. Dass ich ein Duisburger Junge bin und ein Faible für den MSV besitze, ist aber kein Geheimnis. Aktuell stehe ich beim Wuppertaler SV unter Vertrag", erklärt der 50-Jährige.

Sein Chef, WSV-Sportvorstand Peter Neururer, wurde da gegenüber "Magenta" noch etwas deutlicher. "Mein Sportlicher Leiter geht ja von Wuppertal nicht nach Duisburg. Der bleibt beim Wuppertaler SV. Das ist Fakt. Das sage ich jetzt als Vorstand des Wuppertaler SV", wurde Neururer klar.

Klein und Heskamp sollen im Gespräch sein

So richtig Bewegung scheint beim MSV in der Sportchef-Suche nicht zu kommen. In den vergangenen Tagen erfuhr RevierSport, dass neben Przondziono und Küsters auch die Namen von Uwe Klein (zuletzt Fortuna Düsseldorf) und auch Ralf Heskamp (zuletzt Hallescher FC) diskutiert wurden.

Trainer Hagen Schmidt sagte am Freitag zurückhaltend: "Ich bin natürlich in die Gespräche involviert und spreche mit Ingo Wald und den Verantwortlichen." Auf die Frage, ob er schon ein Gespräch mit einem potentiellen MSV-Sportchef führte, antwortete Schmidt: "Nein, das gab es noch nicht."