MSV Duisburg: So bewertet Schmidt die Kwadwo-Entwicklung

Seit Sommer 2021 spielt Leroy Kwadwo beim MSV Duisburg. Mittlerweile agiert er auf einer anderen Position als zunächst einmal geplant.

Die Spielzeit 2021/2022 verläuft für Leroy Kwadwo mit einigen Auf und Abs - ähnlich wie die des MSV Duisburg. So richtig zufrieden kann der Neuzugang, der im Sommer 2021 von den Würzburger Kickers nach Duisburg kam, nicht sein. "Die Leistungen schwanken aktuell, wir sind dabei das Ganze zu stabilisieren", sagt Kwadwo vor dem Spiel gegen den SV Meppen (Montag, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker).

Ob der 25-Jährige im Emsland in der Startelf stehen wird, ist aktuell unklar. Denn er begann die Saison als gesetzter Linksverteidiger. Doch nach dürftigen Leistungen kam er zwischen Ende August und Ende Oktober kaum noch zum Einsatz. Im November kämpfte sich der Defensivspezialist wieder in die Mannschaft. Zuletzt durfte er auch von Beginn an ran - auch im Mittelfeld. "Ich spiele da, wo der Trainer, wo die Mannschaft, mich brauchen", betont der Profi.

Diese Einstellung mag auch Trainer Hagen Schmidt an seinem Schützling. So lobt der Fußballlehrer auch Kwadwo. "Mit der Richtung, die er bei uns eingeschlagen hat, bin ich zufrieden", sagte Schmidt vor dem Montagabendspiel in Meppen.

Überhaupt gibt es beim MSV nach zuletzt neun Punkte aus vier Spielen wenig zu meckern. Die Stimmung ist gelöst - bei Schmidt und auch Kwadwo sowie seinen Mannschaftskollegen. Kwadwo: "Die Ergebnisse sind immer wichtig für die Stimmung, jetzt ist auch die Sonne wieder draußen. Da macht das alles mehr Spaß." Mit einem Sieg in Meppen könnte es mit der Gute-Laune-Stimmung in Duisburg weitergehen.