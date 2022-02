3. Liga: Deshalb hat der MSV Duisburg nun einen Mentaltrainer

Der MSV Duisburg hat in Heiko Hansen einen neuen Mentaltrainer präsentiert. Neben Chefcoach Hagen Schmidt begrüßt auch Marlon Frey die Hinzunahme eines Mentaltrainers.

Es gibt einen neuen Mann beim MSV Duisburg im Trainerteam von Chefcoach Hagen Schmidt: Heiko Hansen stößt als Mentaltrainer zu den Zebras, wurde beim MSV unter der Woche über die sozialen Kanäle bereits vorgestellt. „Ich kenne ihn schon länger und habe mich mit dem Thema über Jahre befasst“, begründet er den Entschluss. „Egal ob in Gladbach oder in Duisburg, wir waren immer in Kontakt und haben gewisse Dinge immer wieder gesprochen. Es ist ein spannendes Thema, aber auch ein vernachlässigtes Thema. Es war für mich wichtig, ihn hier herzuholen. Er kann für jede Mannschaft ein Mehrwert sein.“

Schon im Winter hatte Schmidt angekündigt, dass es Veränderungen im Trainerteam geben soll. Damit war schon die Hinzunahme Hansens gemeint. Nun hat es endlich geklappt. Schmidt: „Heiko ist selbstständig, hat jetzt noch Klienten. Es ist nicht so, dass wir einen Selbstständigen mit einem Fingerschnipsen aus der Struktur herausnehmen kann. Er arbeitet ganz normal, muss ja sein Geld verdienen. Aus so einer Struktur reißt du niemanden heraus. Das bedarf einer Vorbereitungszeit.“

In Braunschweig wird Hansen allerdings noch nicht dabei sein. Er gibt noch ein Seminar. Auch die Spieler begrüßen offenbar die Maßnahme. „Er gibt uns ein neues Themenfeld, das wir so nicht besprechen können“, begrüßt Marlon Frey die Entscheidung, Hansen zum MSV zu holen. „Ich glaube, dass mentale Sachen sehr wichtig sind im Fußball. Es ist wichtig, dass Spieler, die eine schlechte Phase haben oder auch eine gute, einen Ansprechpartner haben, der andere Tipps gibt als nur fußballspezifisch.“