MSV Duisburg: Mit fünf kostenlosen Fan-Bussen nach Braunschweig

Der MSV Duisburg spielt am Samstag (14 Uhr) bei Eintracht Braunschweig. Der MSV hat für seine Fans einen großen Anreiz geschaffen, um die Mannschaft in Niedersachsen anzufeuern.

Nach zwei Siegen in Serie strebt der MSV Duisburg am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) in Braunschweig den nächsten Dreier an und hofft auf große Fan-Unterstützung an der Hamburger Straße.

Damit viele MSV-Fans nach Niedersachsen mitreisen, haben die Duisburger eine kostenlose Mitfahrgelegenheit für ihre Anhänger geschaffen.

"Jeder MSV-Fan, der ein Ticket für das Spiel bei der Eintracht hat oder noch kauft, kann sich ab sofort und bis Mittwoch, 23.02.2022, 12 Uhr, für einen Platz in unseren Zebra-Bussen bewerben. Schickt hierzu bitte eine Mail mit der Betreffzeile: Busverlosung unter Angabe von eurem Vor- und Nachnamen, vollständiger Anschrift, Mailadresse und Telefonnummer an unseren Fanbeauftragten christian.dorscheid@msv-duisburg.de", heißt es auf der MSV-Homepage.

Wichtig: Die Tickets für das Spiel müssen erworben werden. Kinder bis einschließlich 15 Jahren dürfen in Begleitung eines Erziehungs-Berechtigten mitfahren, Jugendliche (16 bis einschließlich 17 Jahre) mit schriftlicher Einwilligung der Erziehungsberechtigten. In den Bussen gilt die „2Gplus“-Regelung!

Hier findet ihr die Teilnahmebedingungen.