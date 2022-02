3. Liga: Was ein Türkgücü-Rückzug für den MSV Duisburg bedeuten würde

Bei Türkgücü München steht offenbar ein vorzeitiger Rückzug aus der 3. Liga im Raum. Doch welchen Einfluss hätte das auf die Tabelle? Wir haben nachgerechnet.

Über Türkgücü München schwebt das Damoklesschwert eines vorzeitigen Rückzugs. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, braucht der Mäzen-Klub bis zum 1. April einen neuen Geldgeber, um die Saison beenden zu können. Sollte dieser nicht gefunden werden, könnten alle Spiele des Klubs annulliert werden. Doch welchen Einfluss hätte dies auf die Tabelle?

Enttäuscht sein dürften darüber die Fans des MSV Duisburg. Durch den 2:0-Sieg am vergangenen Wochenende hat die Elf von Trainer Hagen Schmidt den Sprung vom Abstiegsplatz geschafft und sowohl die Münchner als auch Viktoria Berlin überholt. Den Zebras würden bei einem Rückzug diese drei Punkte allerdings abgezogen. Da die Hauptstädter in ihrer Begegnung ein Unentschieden geholt, würde der Aufsteiger durch das bessere Torverhältnis wieder am MSV vorbeiziehen. Auch der SC Verl (18.) kommt wieder einen Punkt näher und besitzt dann nur noch drei Zähler Rückstand auf die Zebras. Der Abstand auf Würzburg und Havelse, die ebenfalls einen Sieg gegen Türkgücü geholt haben, bliebe unverändert.

Im Aufstiegskampf bewegt sich wenig. Der Vorsprung des 1. FC Magdeburg bliebe beim aktuellen Tabellenstand unverändert. Kaiserslautern (3 Punkte Abzug) bliebe Zweiter, Braunschweig (3 Punkte Abzug) Dritter. Dahinter würde Saarbrücken (3 Punkte Abzug) den SV Waldhof Mannheim (4 Punkte Abzug) überholen. Der BVB II, gegen Türkgücü bisher punktelos geblieben, wäre zwar dann Vierter, ist allerdings sowieso nicht aufstiegsberechtigt.

Neben dem BVB II würden auch Wehen Wiesbaden (0 Punkte gegen Türkgücü), der FSV Zwickau (1 Punkt gegen Türkgücü) und ausgerechnet auch Stadtrivale 1860 München (1 Punkt gegen Türkgücü) am meisten profitieren. Die Löwen wären sogar wieder auf fünf Punkte an Relegationsplatz drei dran.

4 Punkte Abzug: Halle VfL Osnabrück Waldhof Mannheim

3 Punkte Abzug: SC Freiburg II TSV Havelse MSV Duisburg 1.FC Saarbrücken 1.FC Magdeburg Würzburger Kickers SV Meppen Viktoria Köln Eintracht Braunschweig 1.FC Kaiserslautern

2 Punkte Abzug: SC Verl

1 Punkt Abzug: 1860 München FSV Zwickau Viktoria Berlin

Punkte bleiben unverändert: Borussia Dortmund II Wehen Wiesbaden