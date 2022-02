Fußball-Drittligist Borussia Dortmund II hoffte beim 1. FC Magdeburg auf einen Überraschungscoup, doch es setzte eine 0:2-Pleite. Der Kapitän war der Pechvogel.

Es war eine bittere, aber verdiente Niederlage, die Borussia Dortmund II beim Drittliga-Spitzenreiter 1. FC Magdeburg einstecken musste. Wie erwartet waren die Hausherren die spielbestimmende und bessere Mannschaft, hatten jedoch Glück mit der Entstehung der beiden Treffer.

In der 63. Minute rutschte BVB-II-Kapitän Franz Pfanne im Strafraum aus und räumte deswegen Tatsuya Ito ab. Folgerichtig gab es einen Strafstoß für den Primus, den Top-Scorer Baris Atik souverän zur FCM-Führung verwandelte. Vier Minuten später war erneut Pfanne der Unglücksrabe, als er ein Eigentor erzielte. Der robuste Defensivstratege wollte den Ball im Strafraum vor Amara Condé klären, spitzelte den Ball jedoch am eigenen Torwart Luca Unbehaun vorbei. Mit dem 0:2 aus der Sicht des BVB war die Partie entschieden. Pfanne stellte sich nach dem Spiel im Interview mit Magenta-Sport: "Es gibt so Tage, da hat es der Fußball-Gott nicht so mit einem. Aber so ist es halt. Ein gebrauchter Tag!"

Respekt, was Magdeburg für einen Fußball spielt. Das ist nicht von dieser Liga. Es gibt Niederlagen, die deutlich mehr wehtun. Nach dem 2:0 gab es Phasen, da sind wir zwei Minuten nur hinterhergelaufen. Franz Pfanne zeigte Respekt gegenüber dem FCM.

Dortmunds Kapitän fand lobende Worte für den Gegner und sprach insgesamt von einer verdienten Pleite: "Respekt, was Magdeburg für einen Fußball spielt. Das ist nicht von dieser Liga. Es gibt Niederlagen, die deutlich mehr wehtun. Nach dem 2:0 gab es Phasen, da sind wir zwei Minuten nur hinterhergelaufen."

Auch sein Trainer Enrico Maaßen musste die Klasse des Gegners anerkennen: "Wir haben gegen die beste Mannschaft gespielt. Insbesondere die Phase vor dem 1:0 war gut. Dann ist leider der unglückliche Elfmeter passiert. In der Summe war es natürlich ein völlig verdienter Sieg für den Spitzenreiter und ein lehrreiches Spiel für uns. Ich habe von Anfang an gesagt, dass Magdeburg der Top-Favorit ist und das zeigen sie jede Woche."

Borussia Dortmund II trifft am kommenden Sonntag (27. Februar, 14 Uhr) auf den SV Wehen-Wiesbaden und möchte im heimischen Rote Erde-Stadion wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.