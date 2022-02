MSV Duisburg: Doku gestartet - wie der Trainer über die Dreharbeiten denkt

Ein Streaminganbieter dreht eine Langzeit-Dokumentation über den MSV Duisburg. Die ersten Folgen sind jetzt zu sehen. Was Trainer Hagen Schmidt über die Dreharbeiten denkt.

Der MSV Duisburg ist dem Beispiel vieler großer Klubs gefolgt und lässt sich in einer Langzeit-Doku von Kameras begleiten.

Bereits seit dem vergangenen Frühjahr wird gedreht. Die ersten vier Folgen des Formats sind seit Donnerstag (17. Februar) beim kostenpflichtigen Streaminganbieter RTL+ zu sehen.

In "Mein Herz schlägt numa hier" - so der Name der Doku-Serie - erhalten Fans Einblick in durchaus intime Momente in der Duisburger Kabine. "Meine Fresse, kotzt mich die Scheiße an", flucht Kapitän Moritz Stoppelkamp. "Wovor habt ihr Schiss? Nehmt mal das Herz in die Hand", heizt Trainer Hagen Schmidt in einer anderen Szene ein.

Doch wie hat es sich eigentlich für den Coach angefühlt, zu wissen, dass seine Ansprachen teilweise mitgefilmt und später veröffentlicht werden?

"Am Anfang war ich ein bisschen scheu, man kennt das ja nicht", erklärte er auf RS-Nachfrage in der Medienrunde vor dem Heimspiel gegen Türkgücü München. "Aber nachdem sie eine Weile hier waren, habe ich mich daran gewöhnt und es ausgeblendet. Daher war das für mich in der Folge kein Problem mehr."

Zumal Schmidt nicht der einzige Duisburger Trainer in dieser Situation war. Als er im Oktober beim MSV übernahm, liefen die Dreharbeiten längst. Und in den nun veröffentlichten Folgen soll es schwerpunktmäßig um die Vorbereitung auf die laufende Saison und die ersten Wochen der Spielzeit gehen, wo noch sein Vorgänger Pavel Dotchev im Amt war.

Selbst geschaut hat Schmidt die Serie noch nicht - er war mit der Analyse des 2:1-Sieges vom kommenden Gegner Türkgücü bei 1860 München am Mittwochabend beschäftigt. "Das werde ich aber definitiv nachholen", kündigte der Coach an.

Weitere News zum MSV Duisburg gibt es hier.