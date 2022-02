Borussia Dortmund: U23 reist mit Rückenwind zum Ligaprimus

Borussia Dortmund II hat die Pflichtaufgabe TSV Havelse gelöst. In der 3. Liga geht es jetzt zum Spitzenreiter nach Magdeburg.

Pünktlich zum Spiel gegen den Ligaprimus zeigt sich Borussia Dortmund II nach dem kurzen Tief Ende Januar wieder in verbesserter Form. Zwei Siege gegen die Kellerkinder aus Duisburg und Havelse lassen die Borussia auf Rang sieben in der 3. Liga klettern. Damit ist die Mannschaft von Enrico Maaßen deutlich der stärkste Aufsteiger. Am kommenden Samstag (14 Uhr) geht es also mit Rückenwind in die MDCC Arena nach Magdeburg.

„Wir spielen jedes Spiel, um zu gewinnen“, zeigt Trainer Enrico Maaßen eine breite Brust, macht aber keinen Hehl um den Respekt vor dem kommenden Gegner, der seine letzte Niederlage Ende Oktober gegen Viktoria Köln hinnehmen musste. Seitdem gab es neun Siege und drei Unentschieden. „Wir wissen natürlich, dass das eine große Herausforderung wird, aber wir freuen uns auf das Spiel.“ Im Hinspiel war der Tabellenführer mit 2:0 erfolgreich, Luca Schuler und Baris Atik hatten die Treffer nach dem Seitenwechsel und somit den Dreier besorgt.

Zwei Tage trainingsfrei

Die Magdeburger sind der Konkurrenz enteilt und haben bereits zwölf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Kaiserslautern. Seit dem 7. Spieltag grüßen sie durchgängig von der Spitze und haben das Polster auf Platz vier noch ein paar Punkte größer werden lassen. Während der BVB das 1:0 gegen Havelse feierte, endete das Spitzenspiel von Magdeburg auf dem Betzenberg mit einem 2:2-Remis. Für die Mannschaft von Ex-RWE-Trainer Christian Titz ist das Ziel klar: Nach dem Abstieg von 2019 soll es für den FCM zurückgehen in die 2. Bundesliga.

Gerade ein Blick auf die Offensive des Spitzenreiters untermauert die Ambitionen der Blau-Weißen. Mit 57 Treffern hat die Magdeburger Angriffsabteilung deutlich am meisten bejubeln können, Saarbrücken hat als zweitbester Verein dieser Kategorie 15 weniger auf der Habenseite. Davon gehen allein 24 auf das Konto des Duos Atik/Schuler. Ersterer führt mit seinen 14 Toren die gesamte Liga an.

Da das Polster für die Zweitvertretung des BVB dick ist, kann der Blick erst recht nach den Pflichtaufgaben zuletzt eher nach oben gehen. In Magdeburg erwartet die Borussen eine große Kulisse, über 13000 Zuschauer sahen das letzte Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden Anfang des Monats. „Wir können uns jetzt auch freuen auf dieses Spiel, wir haben 41 Punkte, in den letzten beiden Spielen unsere Hausaufgaben fleißig erledigt“, beurteilt Maaßen die Gemütslage vor der Fahrt nach Sachsen-Anhalt. „Deshalb machen wir jetzt zwei Tage frei, und dann nehmen wir Anlauf für eine gute Trainingswoche. Dann haben wir auch ein sehr, sehr gutes Spiel in Magdeburg.“