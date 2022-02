3. Liga: Verwirrung um Gelbsperre bei BVB ll - MSV legt Protest ein

Lief der Kapitän von Borussia Dortmund ll gegen den MSV Duisburg (1:3 aus MSV-Sicht) unberechtigterweise auf? Die Zebras haben Protest gegen die Spielwertung eingelegt.

Update (7. Februar, 18.06 Uhr):

Drittligist MSV Duisburg hat beim Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes Einspruch gegen die Wertung der 1:3-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund II eingelegt. Wie der DFB dazu am Montag mitteilte, habe der MSV dies damit begründet, dass Dortmund in Kapitän Franz Pfanne einen Spieler eingesetzt habe, der nach Auffassung der Duisburger wegen der fünften Gelben Karte nicht spielberechtigt gewesen sei. Der MSV ist nach dem 25. Spieltag Tabellen-17. der 3. Liga mit 20 Mannschaften. Das DFB-Sportgericht wird die Beteiligten nun zunächst um Stellungnahmen bitten und danach über den weiteren Fortgang des Verfahrens entscheiden, heißt es in der Mitteilung. (dpa)

Die ursprüngliche Fassung dieses Artikels (erschienen am 7. Februar um 16.07 Uhr):

Nachdem es Verwirrung um die Spielberechtigung von Borussia Dortmunds U23-Kapitän Franz Pfanne im Duell mit dem MSV Duisburg gab, prüfen die Zebras nun Erfolgsaussichten eines Protests gegen die Spielwertung (1:3 aus Duisburger Sicht). Das teilte der MSV am Montag mit.

Der Auslöser für die Irritationen: Eine scheinbare Gelbsperre für Pfanne. Denn im Vorfeld der Partie hatten unter anderem der BVB auf seiner Website und auch RS geschrieben, dass der Mittelfeldmann gelbgesperrt aussetzen müsse, da er gegen den VfL Osnabrück vor einer Woche vermeintlich seine fünfte Verwarnung kassiert hatte.

Dabei schien es sich allerdings um die Folge eines Fehlers in der Datenübertragung gehandelt zu haben, dessen Ursprung wohl bei einer fälschlicherweise eingetragenen Gelben Karte für Pfanne beim Spiel gegen den SV Meppen im vergangenen November lag. Laut dem Kicker wurde der 27-Jährige im DFB-Net aber richtigerweise mit nur vier Gelbe Karten gelistet. Zudem habe der BVB dem Kicker zufolge eine schriftliche Bestätigung über die Spielberechtigung Pfannes gegen den MSV erhalten.

Die Chancen auf einen Erfolg am grünen Tisch dürften für die Duisburger also eher gering einzuschätzen sein. Ob der Verein wirklich gegen die Spielwertung vorgeht, ist unklar. Für einen Protest gilt eine 48-Stunden-Frist.

Wenn die Dortmunder U23 am kommenden Samstag den TSV Havelse empfängt, wird Pfanne aber in jedem Fall fehlen. Gegen den MSV wurde er nämlich erneut verwarnt - diesmal war es tatsächlich die fünfte Gelbe.

