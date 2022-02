MSV Duisburg: Zehbruch! So ist der Stand bei Aziz Bouhaddouz

Aufgrund eines gebrochenen Zehs konnte Aziz Bouhaddouz bei der Duisburger 1:3-Niederlage gegen Dortmund nicht mitwirken. Noch ist fraglich, ob der Angreifer beim Abstiegskrimi in Würzburg dabei sein kann.

„Wir sind nur ein Karnevalsverein“, hallte es am Sonntagnachmittag nach der Niederlage gegen Borussia Dortmund II durch die Schauinsland-Reisen-Arena, wo einen Tag zuvor noch eine große Feier samt Prinzenproklamation vor 750 Zuschauern stattgefunden hat.

Vor knapp 5.000 Fans mehr war von der ausgelassenen Stimmung rund 15 Stunden später nicht mehr viel übrig. Zwar konnten die Zebras den Schaden im Vergleich zu den letzten Ergebnissen mit drei Gegentreffern gegen spielstarke Dortmund noch verhältnismäßig geringhalten. Durch die vierte Heimpleite in Serie rutschte der MSV aber wieder auf einen Abstiegsplatz ab.





Was die Einstellung anging, konnte man den Zebras nichts vorwerfen. Der angezählte Hagen Schmidt versuchte erneut alles, veränderte seine Startelf auf sieben Position und ließ seinen Toptorschützen Orhan Ademi bis zur 70. Minute draußen. Anders als noch in Wiesbaden fruchteten die vielen Wechsel nicht. Auch in der anfälligen Defensive, die abgesehen von Rolf Feltscher auf der rechten Seite und Marvin Knoll überall umgebaut wurde, fehlte es erneut an Stabilität und Kompaktheit. Der Neuzugang vom FC St. Pauli wies in der Innenverteidigung extreme Tempodefizite auf und stand am Sonntag völlig neben sich.

Schmidts Wechsel ohne Ertrag – Hoffnung bei Bouhaddouz

Schmidt setzte zunächst wieder auf eine Dreierkette und erkannte nach Abpfiff eine „wesentliche Steigerung zu den letzten Heimspielen. Wir hatten auch gute Aktionen nach vorne und die klareren Möglichkeiten. Die Körpersprache war eine andere. Die Jungs haben die Köpfe nicht hängen gelassen und bis zum Ende alles versucht“, resümierte der in der Kritik stehende 51-Jährige.

Ob Schmidt beim anstehenden Abstiegskrimi in Würzburg noch auf der Bank sitzen wird, entscheidet sich in der Gremiensitzung am Montagmittag. Einen Blick auf das nächste Schlüsselspiel warf der ehemalige Gladbacher dennoch. „Wir sind nach wie vor im Rennen und werden den Kampf annehmen.“

Ob Aziz Bouhaddouz die Reise nach Bayern mit antreten kann, ist noch offen. „Er hat sich den dritten Zeh gebrochen. Da müssen wir den Heilungsverlauf abwarten und im Training testen, ob er für das Wochenende wieder eine Option ist“, verriet Schmidt auf Nachfrage.