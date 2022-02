MSV-Trainer gibt zu: "Habe mir das nicht so schwer vorgestellt"

Der MSV Duisburg erwartet am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) die U23 von Borussia Dortmund. Der MSV rangiert wieder auf einem Abstiegsplatz.

Aufgrund der Samstagsergebnisse geht der MSV Duisburg am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) wieder auf einem Abstiegsplatz ins Spiel gegen die U23 von Borussia Dortmund - die zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga.

"Das wird ein schweres Spiel. Die Dortmunder spielen ohne jeglichen Druck und sind in der Offensive sehr stark", sagte Hagen Schmidt auf der Pressenkonferenz am Freitag.

Stichwort "schwer": Als er die Aufgabe in Duisburg-Meiderich am 18. Oktober 2021 angetreten hatte, hatte der 51-jährige Fußballlehrer mit solch einer harten Situation nicht gerechnet, wie er auf der PK zugab. "Die Aufgabe habe ich mir nicht so schwer vorgestellt." Auch seine Prognose für den Rest der Saison ist deutlich: "Wir werden bis zuletzt im Abstiegskampf sein. Wenn wir es früher klarmachen können, sind wir froh. Aber es wäre falsch, davon auszugehen, dass es nicht bis zum Ende eine enge Sache sein wird."

Ja, Schmidt will nichts schönreden. Denn auch er kennt die Tabelle, die letzten drei Heimspiele, in denen der MSV satte 15 Gegentore kassierte - O-Ton Schmidt: "Das ist heftig" - und auch seine persönliche Bilanz als Trainer des MSV Duisburg. Die sieht nämlich auch nicht so gut aus: drei Siege, zwei Remis, sieben Niederlagen.

Der MSV steht vor dem Duell mit dem BVB unter Druck - das weiß auch Hagen Schmidt.