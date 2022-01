Ulf Schott wird den kriselnden Drittligisten MSV Duisburg ab April im Rahmen des Perspektivkonzeptes verstärken. Das teilten die Zebras am Samstagmorgen mit. "Mit Ulf Schott bin ich schon lange Zeit im Austausch", sagte MSV-Präsident Ingo Wald. "Ich freue mich sehr, dass ich ihn nun für den MSV gewinnen konnte. Er ist ein versierter Manager, der erfolgreich Strukturen auf- und ausbauen kann und über ein grosses Netzwerk im Deutschen Fussball verfügt. Zudem hat er durch seine frühere Tätigkeit beim DFB einen guten Überblick über die 3. Liga sowie der Herausforderungen der Drittligisten. Er ist ein ausgewiesener Fachmann im sportlichen Bereich, der konzeptionell und nachhaltig arbeitet. Genau in diesem Bereich wird er uns mit seiner Expertise helfen, den MSV weiter zu entwickeln."

Schott ist 51 Jahre alt, Diplom-Sportwissenschaftler, A-Lizenz-Inhaber und frühere Zweitligaspieler bei Darmstadt 98. Er war von 1997 bis 2018 beim DFB tätig. Hier war er maßgeblich für den Aufbau der Talentförderung, die eine Basis für den Weltmeistertitel 2014 darstellt, verantwortlich. Er leistete dabei entscheidende Grundlagen- und Konzeptionsarbeit. In seiner Verantwortung wurden das Talentförderprogramm mit seinen heute 366 Stützpunkten, die Leistungszentren sowie die Eliteschulen des Fußballs aufgebaut.

Als Direktor zählten ab 2012 zudem die 3. Liga, der DFB-Pokal und die Junioren-Bundesligen zu seinem Verantwortungsbereich. Daneben gehörten auch die Trainer-Ausbildung, die internationalen Aktivitäten sowie die Koordination sportwissenschaftlicher Fragen innerhalb des DFB zum Aufgabenspektrum seiner Direktion.

2018 folgte er dem Ruf der FIFA und baute in den vergangenen Jahren bei der FIFA die Abteilung für Talent- und Eliteförderung auf, die er als Head of High Performance Programmes, leitet. Hier liegt sein Schwerpunkt in der Umsetzung eines weltweiten Talentförderprogramms mit dem Ziel der Optimierung von Talentförderstrukturen in den jeweiligen Verbänden.