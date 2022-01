Die Lage beim MSV Duisburg ist mal wieder prekär. Die Fans der Zebras wollen am Mittwoch gegen Sportdirektor Ivo Grlic protestieren - wieder mal.

Der MSV Duisburg kommt in dieser Saison wieder einmal nicht zur Ruhe. Die Lage bei den Zebras ist prekär, als Tabellen-18. steckt der Traditionsklub tief im Abstiegskampf der 3. Liga. Der Sturz in die Regionalliga droht. Die dramatische Krönung der Negativserie folgte geschah am Mittwoch, als der MSV gegen Spitzenreiter 1. FC Magdeburg in alle Einzelteile zusammenfiel und chancenlos 0:5 verlor. Am Samstag ist Wiedergutmachung beim SV Wehen Wiesbaden angesagt.

Die Angst im Umfeld der Duisburger ist spürbar. Der Ärger der MSV-Anhänger richtet sich schon seit längerer Zeit vor allem auch gegen Sportdirektor Ivica Grlic. Der 46-Jährige stand in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik, durfte sein Amt aber stets behalten. Das wollen einige Fans offenbar ändern, weshalb sie für den kommenden Mittwoch eine Protestaktion gegen den Duisburger Manager angekündigt haben.

MSV Duisburg: Protest soll gegen Osnabrück stattfinden

Unter dem Motto "Jetzt ist Schicht! Grlic raus" rufen MSV-Fans in den sozialen Netzwerken und Foren dazu auf, am Mittwoch (2. Februar 2022) während des Duisburger Wiederholungsspiels gegen den VfL Osnabrück (19 Uhr) zu einer lautstarken Kundgebung gegen Ivo Grlic vor der Duisburger SchauinslandReisen-Arena zusammenzukommen. "Wir haben lange genug geschwiegen!", heißt es in der Ankündigung. Start des Protests soll um 19.02 Uhr sein - in Anlehnung an das Gründungsjahr der Meidericher. Die Initiatoren weisen zudem ausdrücklich darauf hin, dass die Teilnehmer die Abstands- und Maskenregeln einhalten sollen.

Bereits vor ziemlich genau einem Jahr kam es schon einmal zu einer ähnlichen Aktion, als insgesamt 240 MSV-Fans vor der Arena mit einem lautstarken Hupkonzert ihren Frust abließen. Zudem hielten die Teilnehmer Rote Karten mit der Aufschrift "Es reicht!!!" in die Luft. Damals hatte der Verein gerade Gino Lettieri zum zweiten Mal entlassen. Auch sein Nachfolger Pavel Dotchev ist schon längst wieder Geschichte, seit Oktober ist Hagen Schmidt im Amt. Doch aufgrund der anhaltenden Talfahrt könnte auch sein Stuhl schon wieder wackeln. Entscheidungen, für die Grlic verantwortlich ist.