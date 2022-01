Fußball-Drittligist MSV Duisburg ist nach dem 0:5 gegen den 1. FC Magdeburg in der Bringschuld. Am Samstag muss die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen.

Es war ein bitteres Debakel für den MSV Duisburg am Mittwochabend!

Gegen den Drittliga-Primus 1. FC Magdeburg kassierten die Zebras eine deutliche 0:5-Klatsche und mussten die zweite Heim-Pleite in Serie einstecken. Zu allem Überfluss sah MSV-Keeper Leo Weinkauf nach einer Notbremse gegen Magdeburgs Sirlord Conteh in der 23. Minute die Rote Karte – er wurde für zwei Spiele gesperrt.

Wie eindeutig die Angelegenheit war, zeigten die Auswechslungen von FCM-Trainer Christian Titz. Nach 68 Minuten hatte der ehemalige Coach von Rot-Weiss Essen mit Conteh, Baris Atik, Amara Condé, Connor Krempicki und Tatsuya Ito bereits seine wohl fünf besten Spieler vom Platz genommen.





Das Positive für die Duisburger: Am Samstag (14 Uhr) hat der Abstiegskandidat die Chance auf Wiedergutmachung. Dann steht die Auswärtspartie beim Tabellenneunten SV Wehen Wiesbaden auf dem Programm. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel stand MSV-Coach Hagen Schmidt Rede und Antwort. Der Trainer schaute nach vorne und wollte die Magdeburg-Klatsche abhaken: "Die Jungs haben selbst signalisiert, dass sie für die Niederlage keine richtige Erklärung finden konnten. Mit der Art der Leistung kann ich absolut nicht leben. Wir wollen das nicht so stehen lassen und in Wiesbaden die entsprechende Reaktion zeigen. Wehen ist eine sehr kompakte Mannschaft, die zielstrebig und schnell nach vorne spielt. Da müssen wir alles in die Waagschale werfen, um die passende Antwort zu geben."

Wir werden nicht in Aktionismus verfallen! Aber: Wenn sich etwas auf dem Markt ergibt, was für uns Sinn macht, werden wir Überlegungen anstellen. Es gibt ein Kriterium, das habe ich auch schon mehrfach genannt. Sollte ein Spieler in dieses Kriterium passen, dann werden wir Überlegungen anstellen, aber wir werden nicht aus Aktionismus irgendwas machen. MSV-Coach Hagen Schmidt.

Angesprochen auf weitere mögliche Winter-Transfers, antwortete der 51-Jährige: "Wir werden nicht in Aktionismus verfallen! Aber: Wenn sich etwas auf dem Markt ergibt, was für uns Sinn macht, werden wir Überlegungen anstellen. Es gibt ein Kriterium, das habe ich auch schon mehrfach genannt. Sollte ein Spieler in dieses Kriterium passen, dann werden wir Überlegungen anstellen, aber wir werden nicht aus Aktionismus irgendwas machen."