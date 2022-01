In der Regionalliga Nordost marschiert der BFC Dynamo vorneweg. Auch der ehemalige Duisburger Andreas Wiegel ist Teil dieser Erfolgsgeschichte.

Ende November des vergangenen Jahres hatte RevierSport bereits über den Traumstart von Andreas Wiegel beim BFC Dynamo berichtet. Binnen vier Tagen gelang ihm gegen die VSG Altglienicke (2:0) und den Berliner AK (3:1) jeweils ein Treffer - wohlgemerkt als Rechtsverteidiger.

Wiegel ist seither gesetzt und verpasste keine einzige Minute mehr. So stand er auch in den Spitzenspielen gegen Lokomotive Leipzig und den FC Energie Cottbus über die volle Distanz auf dem Platz. Tabellenführer BFC Dynamo hatte sich Anfang Dezember die Chance geboten, gleich zwei direkte Konkurrenten im Aufstiegsrennen zu distanzieren. Ein Punkt in den beiden Spielen war dafür zwar zu wenig, dennoch stehen die Berliner weiterhin mit vier Punkten Vorsprung auf die Cottbuser auf Rang eins.

Im letzten Spiel vor der Winterpause war Mitte Dezember der Abstiegskandidat FC Eilenburg gekommen. Andor Bolyki, der ehemalige Magdeburger Christian Beck, Alexander Siebeck (2), Joey Breitfeld und Joker Luca Heinrich hatten damals einen 6:0-Erfolg herausgeschossen, bei dem Wiegel mit einer Vorlage glänzen konnte. In gerade einmal sieben Spielen steht er damit bei beeindruckenden drei direkten Torbeteiligungen.

Und er wird schon bald wieder gefordert sein. Die Regionalliga Nordost startet am Freitag, 28. Januar, aus der Winterpause. Für den BFC Dynamo geht es an diesem Tag gegen Germania Halberstadt. Vermutlich wieder mit dem ehemaligen Duisburger Andreas Wiegel in der Startelf.