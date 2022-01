MSV Duisburg: Wieder mehr Optionen für Trainer Hagen Schmidt

Der MSV Duisburg trifft am kommenden Sonntag in der 3. Liga auf den 1. FC Saarbrücken. Zwei MSV-Profis sind zuvor nach Corona-Infektion ins Training zurückgekehrt.

Nach dem wichtigen Auftaktsieg gegen den TSV Havelse am Freitag gab es auch unter der Woche gute Nachrichten beim MSV Duisburg - und zwar in personeller Hinsicht.

Wie der Drittligist mitteilte, sind Mittelfeldmann Marlon Frey sowie Offensivspieler Alaa Bakir nach überstandener Corona-Infektion zurück auf dem Trainingsplatz. Beide Spieler hatten sich Anfang des Jahres mit dem Virus angesteckt und einige Tage in Quarantäne verbracht.

Der MSV veröffentlichte ein kurzes Video in den Sozialen Medien, das die Rückkehr ins Training dokumentiert. Zu sehen ist außerdem, wie die Mannschaft ein Ständchen für Bakir singt. Das frühere Talent von Borussia Dortmund feierte am Wochenende seinen 21. Geburtstag.





Das Duo meldete sich gerade rechtzeitig zurück. Denn nach dem Sieg zum Jahresstart steht den Zebras nun eine Englische Woche bevor. Am Sonntag empfangen sie den 1. FC Saarbrücken (14 Uhr), ehe nächste Woche Mittwoch Spitzenreiter 1. FC Magdeburg in Meiderich gastiert (19 Uhr). Drei Tage darauf reist der Tross um Trainer Hagen Schmidt um SV Wehen Wiesbaden (14 Uhr).

MSV Duisburg: Ajani wird gelbgesperrt fehlen

So bieten sich dem Coach wieder mehr personelle Optionen. Verzichten muss er neben den Langzeitverletzten Dominic Volkmer (Knie-OP), Chinedu Ekene (Sprunggelenksprobleme), Rudolf Ndualu (Wadenbeinbruch) allerdings auf den gesperrten Marvin Ajani. Der hatte seine Sache in Havelse als rechter Außenbahnspieler in der Fünferkette zwar gut gemacht, aber die fünfte Gelbe Karte kassiert. Wie es um Angreifer Aziz Bouhaddouz steht, der zuletzt erkrankt war, ist ungewiss.