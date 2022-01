3. Liga: Ehemaliger MSV-Stürmer wird auf Vereinssuche fündig

Der ehemalige Stürmer des MSV Duisburg, Petar Sliskovic, wechselt innerhalb der 3. Liga. Am Montag unterschrieb er bei seinem neuen Klub.

Der SV Wehen Wiesbaden hat Petar Sliskovic verpflichtet. Der 30-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten Türkgücü München und erhält ein bis zum 30. Juni 2023 datiertes Arbeitspapier. Für Türkgücü erzielte der Ex-MSV-Angreifer, der für Duisburg in der Saison 2019/2020 in 28 Begegnungen viermal ins Schwarze traf, immerhin drei Tore in 18 Einsätzen. Doch für die Rückrunde planten die Bajuwaren nicht mehr mit dem gebürtigen Kroaten. Zur Freude vom SV Wehen Wiesbaden.

"Petar ist ein klassischer Mittelstürmer, wie sie heutzutage nicht mehr so leicht zu finden sind. Mit der Kombination aus Spielintelligenz, technischer Qualität und körperlicher Präsenz sorgt er in jedem Strafraum für Gefahr. Dazu bringt er sehr viel Erfahrung mit und wird so unsere offensiven Optionen vergrößern", sagt Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim SVWW.

Zur Person: Geburtsdatum: 21.02.1991 in Sarajevo : 21.02.1991 in Sarajevo Nationalität: kroatisch Größe: 1, 93 m Gewicht: 90 kg Letzte Vereine: Türkgücü München, MSV Duisburg, VfR Aalen, Viktoria Berlin, Hallescher FC, 1. FSV Mainz 05, Stuttgarter Kickers, FC Aarau, SG Dynamo Dresden, FC St. Pauli

Der Stürmer absolvierte in der 3. Liga bislang 141 Partien (39 Tore, 6 Assists). In der 2. Bundesliga kommt Sliskovic auf 18 Einsätze (0/1) und in der Bundesliga auf 15 Spiele (2/0).

"Ich bin sehr froh, dass der Wechsel jetzt möglich war und freue mich schon auf das erste Spiel im SVWW-Trikot", fiebert Petar Sliskovic der Premiere im rot-schwarzen Dress entgegen. "Hier wird sehr ambitioniert gearbeitet. Ich werde alles dafür geben, damit wir gemeinsam die Ziele des Vereins erreichen."