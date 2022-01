3. Liga: Vertrag aufgelöst - Ex-RWE-Kapitän ist ablösefrei zu haben

Anfang des Jahres hatte RevierSport berichtet, dass Drittligist Türkgücü München ohne einige Spieler die Rückrunde plant. Mittlerweile haben zwei Akteure ihre Verträge aufgelöst.

Sebastian Hertner (30) und Marco Kehl-Gomez (29) sind seit Mittwoch, 12. Januar 2022, freie Spieler. Anders gesagt: Das Duo ist ablösefrei zu haben.

Denn sowohl Linksverteidiger Hertner, der auf 95 Zweitligaspiele und 122 Drittligpartien verweisen kann, als auch der defensive Mittelfeldspieler Kehl-Gomez, der 47 Mal in der 3. Liga spielte und 197 Einsätze in der Regionalliga verbuchte, haben ihre Verträge bei Türkgücü München aufgelöst. "Adios", so kommentierte Kehl-Gomez die Vertragsauflösung auf seiner Facebook-Seite.

RWE-Rückkehr steht nicht zur Debatte

Der gebürtige Schweizer, der vor seinem Wechsel zwei Jahre bei Rot-Weiss Essen spielte und auch RWE-Kapitän war, ist nun auf Vereinssuche. Wie es für den ehemaligen Saarbrücker und Essener weitergeht, ist völlig offen. Nach RevierSport-Informationen liegen Kehl-Gomez, der völlig überraschend bei Türkgücü aussortiert wurde, mehrere Anfragen aus der 3. Liga und auch der Regionalliga vor. Eine Offerte aus Essen gehört nicht dazu. Nach RS-Infos steht eine Rückkehr zu RWE nicht zur Debatte.