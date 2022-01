BVB U23: Für neuen Torjäger geht "Traum in Erfüllung"

Die U23 von Borussia Dortmund hat sich leihweise mit Justin Njinmah von Werder Bremen verstärkt. Beim BVB soll er sich für höhere Aufgaben empfehlen.

Über den Wechsel war bereits zum Wochenanfang berichtet worden, seit Donnerstag ist es offiziell: Justin Njinmah verstärkt die U23 von Borussia Dortmund. Der 21-Jährige kommt leihweise von Werder Bremen und läuft in den nächsten eineinhalb Jahren für den Drittligisten auf.

Für die Zeit danach hat Werder große Pläne mit dem Torjäger, der bisher für Werders U23 in der Regionalliga Nord auflief und mit 14 Treffern in 18 Einsätzen auf sich aufmerksam machte. Denn im Rahmen seines Wechsels nach Dortmund unterzeichnete er gleich einen Profivertrag beim SVW.

Die Leihe beim BVB soll also nur als Zwischenstation auf dem Weg in den Bremer Lizenzspielerkader dienen, wie Clemens Fritz, Bremens Leiter Profifußball und Scouting erklärte: "Der Weg in die 3. Liga ist für ihn eine gute Möglichkeit, Spielpraxis auf noch höherem Niveau zu sammeln."





Njinmah habe seine Qualitäten und vor allem seine Torgefahr in der Hinserie konstant unter Beweis gestellt, so Fritz weiter. "Wir trauen ihm durchaus zu, bei uns den Schritt in die Profi-Mannschaft zu schaffen."

Erst im vergangenen Sommer war Njinmah an die Weser gewechselt. Zuvor stand er bei Holstein Kiel unter Vertrag, spielte für die U19 und U23. "Ich denke, für jeden jungen Fußballer geht mit seinem ersten Profivertrag ein Traum in Erfüllung", sagte der gebürtige Hamburger selbst. "Ich bin mir aber auch bewusst, dass es ein erster kleiner Schritt ist und noch ein weiter Weg vor mir liegt."

Njinmah: BVB-Wechsel eine große Herausforderung

Ferner bezeichnete Njinmah seine Ausleihe als "Chance und vor allem als große Herausforderung mich weiterzuentwickeln und anschließend meine Erfahrungen bei Werder einzubringen".

Am 17. Januar kann er womöglich damit beginnen, dieses Vorhaben umzusetzen: Dann trifft Dortmunds U23 zum Drittliga-Wiederbeginn auswärts auf Waldhof Mannheim.