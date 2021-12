MSV Duisburg: Auch Gegner Osnabrück steckt in der Krise

Am Sonntag (14 Uhr) bestreitet der MSV Duisburg das letzte Spiel vor Weihnachten. Es geht gegen Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück, der zuletzt ebenfalls schwächelte.

Dass der MSV Duisburg das Weihnachtsfest in der 3. Liga auf einem Abstiegsplatz verbringen wird, ist bereits vor dem letzten Spieltag am kommenden Wochenende klar. Da der SC Verl und Türkgücü München im direkten Duell aufeinandertreffen, können die Zebras auch durch einen Sieg gegen den VfL Osnabrück am Sonntag (14 Uhr) nicht an beiden Teams vorbeiziehen. Nichtsdestotrotz hoffen natürlich alle im Umfeld der Zebras darauf, dass endlich der zweite Sieg unter Hagen Schmidt gelingt, um mit einem positiven Gefühl in die kurze Pause zu gehen.

Auf dem Papier dürften die Osnabrücker als Tabellensiebter zwar als Favorit ins Spiel gehen. Doch auch bei den Niedersachsen hat sich zuletzt eine kleine Krise eingeschlichen. Seit vier Spielen wartet die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning auf einen Sieg - und stürzte dadurch vom zweiten auf den siebten Platz ab, der Rückstand auf den Relegationsrang wuchs immerhin schon auf fünf Zähler.

Duisburg gewann das Hinspiel

Der VfL schleppt sich mehr oder weniger der Winterpause entgegen - auch wenn es zuletzt eine unglückliche 1:2-Niederlage bei Spitzenreiter 1. FC Magdeburg setzte. Zuvor gelang nicht einmal gegen Schlusslicht TSV Havelse ein Sieg, torlos endete die Partie. Auch das 0:1 gegen den SC Freiburg II sorgte im Osnabrücker Umfeld für Unstimmigkeiten.

Und immerhin: Der MSV hat gute Erinnerungen an die Lila-Weißen. Das Hinspiel konnten die Zebras - natürlich noch unter Pavel Dotchev - 1:0 gewinnen. Moritz Stoppelkamp erzielte vom Strafstoßpunkt das Tor des Tages. Die Ausgangslage ist aber mittlerweile natürlich längst eine andere. Aufpassen müssen die Duisburger in jedem Fall auf die gefährlichen Offensivkräfte. Marc Heider steht bei sechs Saisontoren, Ba-Muaka Simakala, der aus der Regionalliga West vom SV Rödinghausen kam, traf viermal - ebenso wie Mittelfeldmann Sebastian Klaas.