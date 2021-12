3. Liga: Fanartikel entfernt - Sascha Mölders vor Vertragsauflösung ?

Die Situation um Sascha Mölders bleibt undurchsichtig. Nun sollen die Fanartikel des Kultstürmers aus dem 1860-Fanshop entfernt worden sein. Erfolgt eine Vertragsauflösung?

Glaubt man dem gut informierten Löwen-Fan-Magazin „dieblaue24.com“ steht die Vertragsauflösung von Sascha Mölders beim TSV 1860 München bevor. Die Fanartikel des 36-Jährigen sollen bereits aus dem Fanshop der „Löwen“ entfernt worden sein.

Das Verwirrspiel um Mölders wird immer undurchsichtiger. Am Montag war der Kapitän von 1860 München vom Training freigestellt worden. Der gebürtige Essener, den viele RWE-Fans bereits gerne bei Rot-Weiss Essen sehen würden, zeigte sich auf Instagram „schockiert“. Ein Tag später – nach zahlreicher Kritik an der Entscheidung des Drittligisten – erfolgte die verbale Kehrtwende: „Es hat nie eine Suspendierung gegeben und eine Suspendierung stand nie im Raum“ sagte 1860-Geschäftsführer Günther Gorenzel in einem Youtube-Video.

Trainer Michael Köllner habe Mölders am Montag lediglich mitgeteilt, dass er aufgrund der sportlichen Leistung „in den nächsten zwei Spielen“ nicht mit dem „Löwen“-Angreifer plane. Mölders könne sich aber wieder in eine bessere sportliche Verfassung bringen. „Sascha hat das dann so aufgefasst, dass der Trainer mittelfristig überhaupt nicht mehr mit ihm plant. Sascha hat das für sich so interpretiert.“

Bei einem Fantreffen soll laut „dieblaue24.com“ Gorenzel dann wenig später angeblich erklärt haben, dass Mölders bei weiten Teilen der Mannschaft unten durch sei. Von Eskapaden, Beschimpfungen und sogar Bedrohungen des Kultstürmers gegenüber Mitspielern war die Rede. Auch die „Nebenjobs“ des Esseners sollen nicht gut angekommen sein. So ist er für DAZN als Co-Kommentator tätig, für den Kicker schreibt er Kolumnen. Zudem vermarktet er seinen Spitznamen „Die Wampe von Giesing“ mit einer eigenen Produktlinie.

Eine Vertragsauflösung sei bereits in Vorbereitung. Wie es in diesem Verwirrspiel weitergeht, bleibt abzuwarten. Im Online-Shop von 1860 München konnte das Trikot mit der Nummer 9 und der Beflockung von Sascha Mölders am Donnerstagabend weiterhin bestellt werden. Klar scheint daher derzeit nur eins: Am Samstag beim Auswärtsspiel von 1860 München bei Borussia Dortmund II ist Sascha Mölders nicht dabei.