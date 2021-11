Zwei frühe Gegentore brachten den MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim (1:3) auf die Verliererstraße. Trainer Hagen Schmidt bleibt weiter optimistisch.

Über 8.000 Zuschauer schauten am Freitag unter Flutlicht in der Schauinsland-Reisen-Arena zu, wie der MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim verlor. Aus dem Gästeblock ertönten nach Abpfiff „Absteiger“-Rufe von den mitgereisten Waldhof-Fans, „Grlic raus“ hörte man vereinzelt von der anderen Seite. Sportlich erinnerte vieles an den mutigen Auftritt im Grünwalder Stadion. Wie gegen München war Hagen Schmidts offensive Linie auf dem Platz klar zu erkennen. Allerdings kam dabei wieder viel zu wenig herum.

„Das Ergebnis ist bitter, wenn man über weite Strecken eine ordentliche Leistung gezeigt hat“, analysierte der Trainer. „Wir sind in den ersten 20 Minuten nur hinterhergelaufen und waren von Beginn an nicht auf dem Platz. In der zweiten Halbzeit haben wir die Balance verloren.“ Die gefährlichen Außen, von denen sich der 51-Jährige nach Wiederanpfiff noch mehr erhofft hatte, konnten keine Akzente mehr setzen. Mannheim konterte den MSV am Ende aus.

Nächster Halt Freiburg: Schmidt erwartet harten Brocken

„Es ist permanent schwierig, wenn wir uns selbst die Beine stellen. Trotzdem ist es noch früh in der Saison und ich bin überzeugt davon, dass wir den Bock umstoßen werden“, blickte Schmidt bereits auf das kommende Auswärtsspiel beim SC Freiburg II. Im Dreisamstadion kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Stürmer Vincent Vermeij. „Das wird ein harter Brocken. Wir stehen unter Druck. Damit muss ich jetzt umgehen. Und ich werde uns da rausholen und schnell wieder in den Kampfmodus schalten“, sagte der Trainer.

Grundvoraussetzung, um beim direkten Konkurrenten im Tabellenkeller etwas Zählbares mitzunehmen: Der MSV muss dringend die individuellen Fehler im Defensivverbund abstellen. „Wir müssen weiter Vollgas geben und dürfen nicht groß rumjammern. Wenn wir die Fehler nicht abstellen, wird es schwer. Aber ich bin sicher, dass wir das schaffen.“ Ob das gelingt, werden die nächsten Spiele zeigen.