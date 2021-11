MSV Duisburg: Spiel an der Grünwalder Straße ist ausverkauft

In der 3. Liga reist der MSV Duisburg am Samstag (14 Uhr) zum TSV 1860 München. Das Spiel in der bayerischen Landeshauptstadt ist ausverkauft. Das gab 1860 bekannt.

Volles Haus an der Grünwalder Straße! Wenn der MSV Duisburg am Samstag ab 14 Uhr beim TSV 1860 München gastiert, dann werden 15.000 Fans an dieser deutschen Fußball-Kultstätte vor Ort sein.

"Für unser Heimspiel am 20. November gegen den MSV Duisburg gibt es keine Tickets mehr. Somit ist das Grünwalder Stadion am Samstag ausverkauft. Es gibt also auch keine Tickets mehr an der Tageskasse. Wichtig: Am Spieltag gilt sowohl eine 2G-Regelung, als auch FFP2-Maskenpflicht (auch am eigenen Platz)", heißt es auf der Homepage des TSV 1860 München.

Alle Hygiene-Hinweise, die aktualisiert wurde, zum Spiel finden Sie hier: