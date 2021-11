SV Rödinghausen: Der Verein will in die 3. Liga

Der SV Rödinghausen hat auf seiner Jahreshauptversammlung noch einmal das Ziel für die nächsten Jahre betont: Die Ostwestfalen wollen in die 3. Liga.

Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat vor wenigen Tagen gemeinsam mit der Task Force der 3. Liga neue Maßnahmen für die Drittliga-Lizenzerteilung erarbeitet. RevierSport berichtete.

Vor allem für den SV Rödinghausen bedeuten die neue Regularien zur Drittliga-Teilnahme eine große Erleichterung. "Wenn diese Regelung vor zwei Jahren gegolten hätte, dann wären wir aufgestiegen", betonte Alexander Müller, Geschäftsführer des SV Rödinghausen, zuletzt gegenüber RevierSport. In der Saison 2019/2020 wurde der SVR nämlich in der abgebrochenen Corona-Serie Meister, stieg aber nicht auf, weil der Verein die Lizenz-Voraussetzungen für die 3. Liga nicht erfüllen konnte beziehungsweise auch wollte.

In Zukunft wäre das ein anderer Fall: Sollte Rödinghausen sportlich seine Hausaufgaben erledigen, wird der Verein die Drittliga-Chance auch wahrnehmen und alle Auflagen erfüllen. Das betonten die SVR-Verantwortlichen noch einmal auf der Jahreshauptversammlung.

Die Wahlen beim SV Rödinghausen im Überblick: 1. Vorstandsvorsitzender: Ernst-Wilhelm Vortmeyer Ernst-Wilhelm Vortmeyer 2. Vorstandsvorsitzender: Dr. Andreas Hettich Geschäftsführer: Alexander Müller Schatzmeister: Ulrich Haseldiek Weiterer Vorstand: Gerd Johanniemann

Müller, der als Geschäftsführer wiedergewählt wurde, konkretisierte die sportlichen Ziele: "Wir sind gut aufgestellt für die Zukunft und für die Themen, die auf uns warten. Wir werden nun die Professionalisierung aller Bereiche vorantreiben, die Ausbildung unserer Jugendspieler fördern gemeinsam auf das Ziel eines möglichen Aufstiegs in die 3. Liga hinarbeiten." Er ergänzte: "Es ist großartig zu sehen, was der SV Rödinghausen in den letzten Jahren bereits erreicht hat."

Aktuell liegt Rödinghausen auf Platz acht - zehn Punkte hinter Spitzenreiter Rot-Weiss Essen.