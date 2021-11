MSV Duisburg: So läuft es für die 17 Sommer-Abgänge

17 Spieler verließen den MSV Duisburg im Sommer. Wie läuft es für die Abgänge bei ihren neuen Aufgaben? RevierSport hat einen Blick auf die Spieler geworfen.

Der MSV Duisburg hat einen gewaltigen Umbruch hinter sich. 17 Spieler verließen die Meidericher im Sommer. Darunter auch Wilson Kamavuaka, Cem Sabanci und Joshua Bitter, die weiterhin auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber sind. Die restlichen 14 Spieler laufen mittlerweile für andere Teams auf. Doch wie sind sie in die neue Aufgabe gestartet?

Arne Sicker (SV Sandhausen): Zwei Jahre lang war Sicker ein fester Bestandteil des MSV. Im Sommer wagte sich der Linksverteidiger, der auch in der Offensive eingesetzt wird, in die 2. Bundesliga zum SV Sandhausen. Auch dort hat sich der 24-Jährige schnell behauptet. In elf der 14 Partien stand Sicker auf dem Platz, zehn Mal sogar von Beginn an. Die letzten beiden Spiele verpasste er allerdings mit einer Sprunggelenksverletzung.

Ahmet Engin (Kasimpasa): Engin ist einer von drei Ex-Duisburgern, dessen Weg im Sommer ins Ausland führte. Der Linksaußen unterschrieb bei Kasimpasa. Bislang kommt Engin aber nicht über die Rolle des Jokers hinaus. In 12 Partien wurde der 25-Jährige acht Mal eingewechselt und kommt insgesamt auf magere 59 Minuten Spielzeit beim 17. der türkischen Süper Lig.

Mirnes Pepic (Würzburger Kickers): Deutlich häufiger steht Mirnes Pepic bei seinem neuen Arbeitgeber auf dem Platz. Der Mann aus Montenegro schloss sich erst am sechsten Spieltag den Würzburger Kickers an, schaffte es aber auf Anhieb in die Startelf. Auch in den weiteren acht Drittliga-Partien und dem Achtelfinale im Landespokal Bayern spielte Pepic von Beginn und legte bislang einen Treffer vor. Während es persönlich also gut läuft, steckt der Verein im Keller. Die Kickers liegen auf dem 19. Rang.

Steven Deana (Servette FC): Der Ersatztorwart der Duisburger wechselte im Sommer zurück in die Schweiz zum Servette FC. Auch dort übernimmt Deana die Rolle des Backups und stand lediglich zwei Mal für die U21 zwischen den Pfosten.

Vincent Vermeij (SC Freiburg II): Acht Tore und sechs Vorlagen steuerte Vermeij im vergangenen Jahr zum Klassenerhalt bei. Im Sommer schloss sich der Niederländer der Zweitvertretung des SC Freiburg an. Dort übernimmt er meistens die Rolle des Jokers. Nach 15 Spieltagen hat der Mittelstürmer zehn Einsätze (zwei Mal Startelf) auf dem Konto und traf zwei Mal.

Sinan Karweina (Türkgücü München): Karweina ist einer von drei Duisburgern, die es im Sommer zu Türkgücü München zog. Glänzen konnte der Offensivspieler bislang allerdings nur im Landespokal. Dort traf er in drei Einsätzen gleich vier Mal. In der Liga kommt der 22-Jährige bislang nur auf zwei Kurzeinsätze. Dazu stand er im Pokal gegen Union Berlin für sieben Minuten auf dem Feld.

Leroy-Jacques Mickels (Türkgücü München): Auch Mickels läuft in dieser Spielzeit für die Münchener auf. Zu Saisonbeginn sammelte der 26-Jährige fünf Ligaeinsätze, ein Mal von Beginn an. Seit dem neunten Spieltag ist der Flügelstürmer allerdings außen vor. Auch er traf bislang nur im Landespokal (vier Spiele, zwei Tore).

Lukas Scepanik (Türkgücü München): Scepanik schloss sich den Münchenern erst im Oktober an. Dennoch scheint der Linksverteidiger der Spieler des Ex-MSV-Trios zu sein, der am besten angekommen ist. In allen fünf Spielen seit seiner Ankunft stand der 27-Jährige in der Startelf, spielte drei Mal über die volle Distanz. Lediglich die erste Torbeteiligung steht noch aus.

Maximilian Jansen (FSV Zwickau): Auch Jansen hat den Übergang zu seinem neuen Klub bestens gemeistert. Der Sechser, der sich dem FSV Zwickau erst nach dem sechsten Spieltag anschloss, stand seitdem in acht der neun Ligapartien auf dem Platz, sieben Mal in der Startelf und absolvierte fünf Mal die volle Distanz. Im Landespokal durfte der 28-Jährige für eine Halbzeit ran. Auch bei ihm steht die erste Torbeteiligung noch aus.

Connor Krempicki (1.FC Magdeburg): Krempicki dürfte mit der aktuellen Situation sicherlich zufrieden sein. Seit seinem Wechsel zum 1. FC Magdeburg stand der Mittelfeldspieler in 15 Ligapartien (davon drei mit Zehenbruch verpasst) zehn Mal in der Startelf und steuerte zwei Tore und eine Vorlage zur aktuellen Tabellenführung bei. Auch in beiden Pokalwettbewerben durfte Krempicki von Beginn an ran.

Maximilian Sauer (HB Köge): Sauer wechselte im Sommer nach Dänemark in die zweite Liga zum HB Köge. Dort stand der Rechtsverteidiger zu Saisonbeginn ein Mal in der Startelf, zog sich allerdings dabei eine Sprunggelenksverletzung zu und kehrte seitdem nicht mehr auf den Platz zurück.

Jonas Brendieck (KFC Uerdingen): Nachdem sein Vertrag beim MSV Duisburg auslief, wechselte Brendieck in die Regionalliga West zum KFC Uerdingen. Dort duelliert er sich mit Jovan Jovic um die Rolle des ersten Torwarts, da Justin Oppelt, die nominelle Nummer Eins, verletzt ausfällt. Brendieck stand in der Liga vier Mal zwischen den Pfosten (unter anderem beim 0:11 gegen RWE). Die Bilanz: Vier Niederlagen, 0:17 Tore. Im Niederrheinpokal durfte der 22-Jährige nach 120 Minuten ein 4:1 über Bedburg-Hau feiern.

David Tomic (Sonnenhof Großaspach): Auch Tomic wechselte nach seinem Vertragsende in die Regionalliga – allerdings in die Südwest-Staffel zu Sonnenhof Großaspach. Beim 13. der laufenden Saison stand der 23-Jährige in allen elf Partien auf dem Feld (neun Mal in der Startelf) und traf ein Mal.

Federico Palacios (Viktoria Köln): Palacios trug in der vergangenen Rückrunde leihweise das Trikot der Meidericher und erzielte drei Tore. Nach dem Leihgeschäft ging es für den 26-Jährigen nicht zurück zu Jahn Regensburg, sondern zu Viktoria Köln. Dort kommt der Angreifer allerdings nicht wirklich in Tritt. In der Liga bekam Palacios erst vier kurze Einsätze. Im Mittelrheinpokal gelang ihm immerhin sein erster Treffer.