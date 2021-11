Türkgücü München: Trainer und Geschäftsführer schießen gegen das Team

Türkgücü München kassierte beim 1:2 gegen Viktoria Köln die dritte Pleite in Folge. Trainer und Geschäftsführer wurden nach der Partie deutlich und knöpften sich die Spieler vor.

Peter Hyballa löste Petr Ruman beim Drittligisten Türkgücü München als Cheftrainer ab und sollte den Klub aus Bayern in die Spitzengruppe der 3. Liga führen. Doch nach zwei Siegen und vier Niederlagen unter Hyballa, geht der Blick für die Türkgücü eher nach unten statt nach oben.

Nach dem jüngsten 1:2, der dritten Niederlage in Folge, im Olympiastadion gegen Viktoria Köln nahmen weder Trainer Hyballa noch Geschäftsführer Max Kothny ein Blatt vor den Mund.

"Die erste Halbzeit war total saft- und kraftlos – einfach schwach. Eine verdiente Niederlage. Wir hatten keine Laufbereitschaft, waren immer zwei Schritte zu spät und haben die Kölner nur begleitet. So in ein Spiel reinzugehen, war erschreckend", wurde Hyballa bei "Magenta Sport" deutlich.

Vor allem das zweite Gegentor brachte den 45-jährigen Fußballlehrer so richtig in Rage. "Das verteidigst du ja auf dem Bolzplatz besser. So wie das Tor fällt, hat das nichts mit Profifußball zu tun. Köln musste gar nicht viel machen, um zwei Tore zu erzielen. Wir waren spielerisch viel zu langsam und haben Altherren-Fußball gespielt", schimpfte Hyballa.

Und auch Geschäftsführer Kothny schoss in Richtung der Mannschaft, die nach 15 Spielen gerade einmal 18 Punkte auf dem Konto hat. "Vor der Saison hätte ich nicht geglaubt, dass wir uns zu diesem Zeitpunkt in solchen Tabellenregionen bewegen würden. Es fehlt der Biss, und das ist für mich nicht nachzuvollziehen. Ich erwarte von jedem, dass er sich reinhaut. Wir verpflichten gute Spieler und bezahlen sie auch gut. Aber dann erwarten wir auch volle Leidenschaft und Leistung. Aber das sehe ich einfach nicht. Stattdessen sehe ich seit Wochen Sattheit."