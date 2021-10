Live: Der MSV Duisburg stellt den neuen Trainer vor

Der MSV Duisburg hat seinen neuen Trainer gefunden. Ab 14 Uhr stellen die Zebras den neuen Coach vor.

14:17 Uhr: Das Trainerteam bleibt bestehen, Schmidt bringt niemanden mit.

14:16 Uhr: Schmidt zu den ständigen Trainerwechseln: "Man verfolgt natürlich die Situation des Vereins. Unter dem Strich interessiert mich weniger, was war. Ich schaue nach vorne, bin ein positiver Mensch, das Glas ist immer voll. Ich denke eher lösungsorientiert. Es gibt sicher ein paar Baustellen, aber das ist nicht unlösbar.

14:15 Uhr: "Meine Spielidee basiert auf Intensität und Gier. Balleroberung, um einen kurzen Weg zum Tor zu haben. Schnell, zielstrebig Aktionen beenden. Das klingt natürlich alles recht geil, wenn man das so runterrattert. Aber das werden wir in jedem Training, in jedem Detail einüben. Ich will die nötige Überzeugung vorleben."

14:14 Uhr: Schmidt hat sich die letzten Spiele angesehen. "Ich sehe Potential. Es ist eine spielstarke Mannschaft. Ich stehe für eine bestimmte Idee und von dieser Idee will ich die Mannschaft überzeugen. Bisher hatte ich noch keinen Kontakt zu den Spielern, das wird in den nächsten Tagen sicher intensiver passieren. Ich habe Vertrauen in den Verein und in die Mannschaft.

14:13 Uhr: "Leistung ist das Entscheidende. Wenn du gut arbeitest, kommen Vereine auf dich zu. Mir ist es wichtig, dass es ein Konzept gibt. Ich hoffe, dass es fruchtet, das hier in Zukunft in die richtige Richtung zu bringen. Der Verein hat das verdient, ich habe richtig Bock."

14:11 Uhr: "Es ist natürlich etwas anderes, ob ich eine Ansprache an einen 17-Jährigen oder einen 34-Jährigen halte. Aber ich weiß, wie ich mit Leuten umgehen muss. Ich sehe mich für die Aufgabe sehr gut gerüstet, bin seit 20 Jahren Trainer auf einem hohen Niveau. Jetzt war die Gelegenheit da, einen richtig coolen Verein zu übernehmen. Ich brenne und freue mich auf die Aufgabe, ich bin ein Praktiker, will trainieren und arbeiten."

14:10 Uhr: Schmidt weiter: "Ich liebe Herausforderungen. Einfach kann jeder. Die Aufgabe ist sehr reizvoll. Ich sehe nicht so einen großen Unterschied zwischen Nachwuchs- und Profibereich, habe in zwei Top-Nachwuchsleistungszentren gearbeitet", erklärt Schmidt mit Blick darauf, warum nun der Wechsel vom Jugend- in den Herrenbereich folgt.

14:09 Uhr: Das erste Training findet heute um 18 Uhr statt.

14:08 Uhr: Schmidt spricht zum ersten Mal: "Ich bin voll happy, dass ich hier sein kann. Der MSV ist ein cooler Verein mit viel Potential. Wir hatten in der vergangenen Woche richtig gute Gespräche. Für mich ist es wichtig, mit Nachhaltigkeit arbeiten zu können, ohne aus den Augen zu verlieren, dass ich auch verpflichtet bin, Ergebnisse zu erzielen. Diesen Spagat sollten wir hinbekommen, davon bin ich überzeugt.

14:07: "Wir wollten einen Trainer, der akribisch ist und eine sehr klare Ansprache hat", erklärt Sportdirektor Ivo Grlic die Verpflichtung des im Herrenbereich noch unbekannten Schmidt. "Wir sind sehr froh, dass wir ihn begrüßen können." Ein Dankeschön gebührt auch Borussia Mönchengladbach.

14:06 Uhr: Die Fotos sind im Kasten, die Pressekonferenz beginnt nun.

13:55 Uhr: Der neue Trainer des MSV Duisburg heißt Hagen Schmidt. Der 51-Jährige trainierte bis zuletzt die U17 von Borussia Mönchengladbach.

13:50 Uhr: Hallo aus Duisburg. In wenigen Minuten wird der neue Trainer des MSV Duisburg, der Nachfolger von Pavel Dotchev, vorgestellt. Gestartet wird mit einem Fototermin, ehe die Pressekonferenz beginnt.

Um 14 Uhr startet die PK in Duisburg, wo der neue Trainer der Meidericher vorgestellt wird. Wir berichten live.