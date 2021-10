MSV: Trainersuche - Kohlmann heißer Kandidat

Der MSV Duisburg will in Kürze seinen neuen Trainer vorstellen. Eine heiße Spur führt nach Kiel.

Die WAZ berichtete am Wochenende über dsa Interesse des MSV Duisburg an André Pawlak, derzeit Co-Trainer beim 1. FC Köln, Patrick Kohlmann, zuletzt Co-Trainer beim Zweitligisten Holstein Kiel, und Mike Terranova, Coach von Regionalligist von Rot-Weiß Oberhausen.

Während man die Namen von Terranova und Pawlak streichen kann, wird die Spur zu Kohlmann immer heißer. Der löste seinen Vertrag beim Zweitligisten Holstein Kiel überraschend am 7. Oktober auf, nach RS-Infos ist er derzeit der heißeste Kandidat auf die Nachfolge von Pavel Dotchev.

Kiels Sportchef Uwe Stöver betonte gegenüber den Kieler Nachrichten: "Patrick ist mit der Bitte auf uns zugekommen, den Verein verlassen zu dürfen. Wir respektieren seine Entscheidung und haben daher seinem Wunsch entsprochen, das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Wir danken ihm sehr für sein Engagement der letzten sieben Jahre als Spieler und als Mitglied des Trainerteams und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“

Die im Ruhrgebiet liegen könnte. Kohlmann, der sieben Jahre als Spieler und Co-Trainer für Kiel aktiv war, soll es zurück in die Heimat ziehen, die liegt in Dortmund. Hier wuchs er auf, hier spielte er jahrelang für den BVB, ehe es in über RW Erfurt und Union Berlin nach Kiel zog.

Nun eventuell die Rückkehr. Kohlmann passt zumindest zum Profil, das MSV-Sportdirektor Ivica Grlic ausgegeben hat, der einen unverbrauchten Trainer sucht, um die Duisburger aus dem Abstiegskampf der 3. Liga zu befreien.