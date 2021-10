3. Liga: Drittligist holt neuen Trainer vom FC Bayern

Die Würzburger Kickers haben einen neuen Trainer gefunden. Danny Schwarz leitet ab sofort die Geschicke beim Drittligisten. Er war zuletzt beim FC Bayern.

Fußball-Drittligist Würzburger Kickers hat einen neuen Trainer vorgestellt. Wie die Mainfranken bekanntgaben, ist Danny Schwarz ab sofort verantwortlich für den Zweitliga-Absteiger. Schwarz folgt auf Torsten Ziegner, der nach der 0:2-Pleite bei Borussia Dortmund II in der vergangenen Woche entlassen worden war.

„Wir sind sehr froh, dass wir Danny Schwarz und Benjamin Schwarz als neues Trainergespann verpflichten konnten. Nach intensiven Gesprächen glauben wir, dass Danny die beste Wahl ist, die Mannschaft schnell in die Erfolgsspur zurück bringen zu können“, so Christian Jäger, Vorstandsvorsitzender der Würzburger Kickers. Ein wichtiges Kriterium für das Profil des neuen Kickers-Trainer war es, eine junge Mannschaft weiter entwickeln zu können. „Danny hat sehr viel Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Talenten. Unsere Mannschaft ist jung und wir glauben, dass er das Team formen und jeden einzelnen Spieler auf das nächste Leistungslevel bringen kann“, sagt Jäger.

Würzburg ist in großer Abstiegsgefahr

Schwarz war in den vergangenen neun Jahren im Nachwuchsbereich des FC Bayern München in verschiedenen Rollen tätig. Unter anderem war er Trainer der U19 und U17, in der Endphase der vergangenen Spielzeit fungierte er auch als Trainer der zweiten Mannschaft gemeinsam mit Ex-Profi Martin Demichelis. Die beiden konnten den Abstieg in die Regionalliga allerdings nicht verhindern.

Schwarz zu seiner neuen Aufgabe: „Die Herausforderung bei den Kickers reizt mich sehr. Ich danke den Verantwortlichen für das Vertrauen und freue mich auf die Arbeit mit einer jungen Mannschaft, in der viel Potenzial steckt. Wir werden intensiv arbeiten und hoffentlich auch schnell Erfolge einfahren.“ Die Würzburger haben den Saisonstart nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga komplett verkorkst. In elf Spielen gelang nur ein Sieg - ausgerechnet gegen Spitzenreiter 1. FC Magdeburg. Mit sieben Punkten ist der Klub Tabellenvorletzter und steckt erst einmal in großer Abstiegsgefahr.