2. Liga Bis zu 10.000 Schalke-Fans in Hannover erwartet

Am Freitagabend (18.30 Uhr) will der FC Schalke 04 bei Hannover 96 einen weiteren Schritt in Richtung Aufstiegsränge machen. Bis zu 10.000 S04-Fans könnten dabei sein.