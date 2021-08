Verl-Trainer vor RWE-Test: “Kommt uns sehr gelegen“

Fußball-Drittligist SC Verl wird am Samstag ein Testspiel bei Rot-Weiss Essen bestreiten. RevierSport hat mit Trainer Guerino Capretti gesprochen.

Beim SC Verl hat es in der Sommerpause einen Kaderumbruch gegeben. Viele Akteure, darunter auch mehrere Leistungsträger, haben den Verein verlassen. Der Drittligist präsentierte allerdings auch einige Neuzugänge. Mit Lukas Petkov (Leihspieler vom FC Augsburg) avancierte ein Neuer gleich im zweiten Saisonspiel zum Matchwinner und erzielte den goldenen Treffer zum 1:0-Sieg beim Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers. In der ersten Partie gegen Türkgücü München (0:0) holte die Elf von Trainer Guerino Capretti ein Unentschieden, sodass der Saisonstart mit vier Punkten aus zwei Spielen mehr als glückte.

Am Wochenende pausiert die 3. Liga, weil der DFB-Pokal-Wettbewerb startet. Der Sportclub ist nicht vertreten, wird aber auch nicht tatenlos zusehen. Denn: Samstag (14 Uhr) reist die Capretti-Elf an die Hafenstraße, um sich dort im Testspiel mit dem ambitionierten Regionalligisten Rot-Weiss Essen zu messen.

RevierSport hat im Vorfeld der Partie mit Verl-Erfolgscoach Guerino Capretti (39) über den Saisonstart und das Testspiel bei RWE gesprochen:

Guerino Capretti, nach zwei Liga-Partien ist der SC Verl noch ungeschlagen und ohne Gegentor. Wie bewerten Sie den Saisonstart?

Ich bin natürlich zufrieden mit der Ausbeute, aber vor allem mit der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind. Auch im ersten Spiel gegen Türkgücü hatten wir Chancen zum Sieg und gleich zweimal das Aluminium getroffen. Insgesamt ging das Remis aber in Ordnung. Wir arbeiten bislang sehr gut gegen den Ball. Das imponiert mir. So konnten wir zweimal zu Null spielen. Man merkt unseren Spielern aus der letzten Saison an, dass sie einen Schritt weiter sind. Dazu sind unsere Neuzugänge sehr lernfähig. Die Entwicklung stimmt und wir sind auf dem richtigen Weg. Natürlich haben wir noch Luft nach oben, aber ich blicke sehr zuversichtlich in die Zukunft.

Nach nur zwei Liga-Spielen folgt eine einwöchige Pause. Am Samstag wird Ihre Mannschaft dafür ein Testspiel bei Rot-Weiss Essen absolvieren. Warum haben Sie sich für dieses Kräftemessen entschieden?

Das Spiel gegen RWE kommt uns sehr gelegen. Für uns wird das ein super Test im Stadion und vor Fans. Wir haben uns ganz bewusst für dieses Spiel entschieden. RWE könnte mit der Mannschaft auch in der 3. Liga spielen. Sie haben eine hohe Qualität.

Was ist für Sie wichtig in dieser Partie? Werden auch Spieler, die hinten dran sind, die Chance bekommen, sich zu beweisen?

Jeder soll seine Spielanteile bekommen. Wer aber von Beginn an aufläuft, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Wir wollen die Jungs gut auf diese Partie vorbereiten. Es ist ein wichtiger Test für uns. Außerdem wichtig ist, dass wir weiter unsere Abläufe verfeinern, den Plan umsetzen und uns stetig weiterentwickeln.

Wie schätzen Sie Rot-Weiss Essen ein?

Die Frage kann ich nach dem Spiel besser beantworten (lacht). Essen hatte schon in der letzten Saison einen sehr starken Kader. Im Sommer haben sie viele gute Leute verpflichtet, vor allem Zlatko Janjic. Die Mannschaft wird sicher nicht schlechter sein als im letzten Jahr.

Sie haben Zlatko Janjic angesprochen. Der Stürmer spielte in den vergangenen beiden Spielzeiten für Verl, erzielte 30 Treffer in 62 Partien und gab 13 Vorlagen. Was sind die größten Stärken von Janjic?

Zlatko hat einen super Abschluss mit links und mit rechts. Er arbeitet zudem sehr fleißig gegen den Ball und hat eine absolute Siegermentalität. Zlatko möchte immer gewinnen und zeigt das auch auf dem Platz.