Fußball-Drittligist Borussia Dortmund II spielte im ersten Drittliga-Heimauftritt 1:1 (1:0) gegen Waldhof Mannheim.

Borussia Dortmund II absolvierte gegen Waldhof Mannheim das erste Heimspiel in der Drittliga-Saison. Nach dem 2:1-Sieg in Zwickau hatten die Hausherren viel Selbstvertrauen getankt und wollten gegen den Traditionsklub aus Mannheim den Start nach Maß perfekt machen.

BVB U23 ohne Maloney, aber mit Knauff

Bei diesem Vorhaben musste Chef-Trainer Enrico Maaßen allerdings auf seinen Abwehrchef Niklas Dams verzichten. Der Routinier kassierte beim Saisonauftakt in der Schlussphase einen Platzverweis. Auch Leistungsträger Lennard Maloney, der am Freitag bei den Profis gegen den FC Bologna spielte und sogar ein Tor erzielte, fehlte. Dafür kehrte BVB-Profi Ansgar Knauff bei der U23 in die Startelf zurück.

Zu Beginn gab es kein langes Abtasten: Dortmund versuchte das Zepter in die Hand zu nehmen, hatte aber in der Anfangsphase Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Zunächst klärte Keeper Luca Unbehaun gegen Ex-BVB-II-Kapitän Joseph Boyamba (10.), ehe Marcel Costly eine Minute später den Pfosten traf. Das sollte sich rächen: Neuzugang Marco Pasalic zirkelte den Ball von der rechten Strafraumgrenze in den Winkel und brachte die Maaßen-Elf in Führung (16.). Bis zum Seitenwechsel hatten beide Teams noch Möglichkeiten. Die 1:0-Führung für den BVB II ging insgesamt in Ordnung.

Boyamba erzielt den Ausgleich

Wie bereits im ersten Durchgang, erwischte der Gast in Halbzeit zwei den besseren Start. Kurz nach dem Pausentee hatte SVW-Torjäger Dominik Martinovic den Ausgleich auf dem Fuß, konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Im Anschluss wurde das Spiel deutlich physischer. In der 61. Minute belohnte sich dann der SVW mit dem Ausgleich. Boyamba, der Ex-Dortmunder, ließ Unbehaun mit einem wuchtigen Schuss keine Chance. Der Treffer von Boyamba war das letzte Highlight. Das Spiel endete 1:1. Dortmund II bleibt seit November 2020 ungeschlagen und hat nach zwei Partien vier Punkte auf dem Konto.

BVB II – Waldhof Mannheim 1:1 (1:0).

Aufstellung BVB II: Unbehaun - Thaqi, Pfanne, Finnson, Raschl, Pasalic, Knauff, Pherai, Taz, Tachie, Bornemann.

Aufstellung Mannheim: Königsmann, Gottschling, Gohlke, Verlaat, Donkor, Saghiri, Wagner, Boyamba, Costly, Schnatterer, Martinovic Tore: 1:0 Pasalic (16.), 1:1 Boyamba (61.). Zuschauer: 1211, davon 70 aus Mannheim