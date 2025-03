Viele Fans träumen von einer Rückkehr von Timo Becker zu Schalke 04? Unrealistisch ist ein Transfer nicht. Mehr dazu gibt es in der neuen Folge von „19:04 – Inside Schalke“.

Die Leistung beim 3:3-Remis von Schalke 04 gegen Fürth legte wieder einmal die größte Schwäche der Mannschaft offen: die Defensive. Im Spielverlauf hatten die Franken reihenweise Chancen, das Spiel schon deutlich früher zu entscheiden, weil es in der Schalker Abwehr nicht stimmte. Es fehlte an Kommunikation, Zweikampfverhalten, Abstimmung – und auch an Qualität. Trainer Kees van Wonderen treiben diese Abwehrsorgen um. Nach dem Spiel äußerte er sich so deutlich wie nie zuvor zum großen S04-Problem.

Lösen können die Schalker diese Sorgen wohl erst im kommenden Sommer-Transferfenster – sofern gute Neuzugänge verpflichtet werden. Kandidat ist weiterhin Timo Becker von Holstein Kiel. Der 28-Jährige ist in Gelsenkirchen aufgewachsen und mit ganzem Herzen Schalke-Fan. Doch auch sportlich überzeugte er in den vergangenen Jahren bei den Kielern.





Als „nicht so unwahrscheinlich“ schätzen unsere Experten den Transfer in der neuen Folge von „19:04 – Inside Schalke“ ein. „Er würde die Schalke-DNA mitbringen, hat Bock auf den Verein, ist ein kommunikativer Typ. Schalke ist dran, Gespräche gibt es“, erklären unsere Reporter. Teile des Managements sind überzeugt von Becker und wollen ihn unbedingt zurück nach Gelsenkirchen holen. Noch allerdings gibt es intern ein paar Diskussionen über den Spieler.

Doch nicht nur über eine mögliche Rückkehr von Timo Becker haben wir in der neuen Folge von „19:04 – Inside Schalke“ gesprochen. Auch die Verletzung von Loris Karius, die Abwehrsorgen und die fehlenden Anführer in der Mannschaft waren Themen der Sendung.

