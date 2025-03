Diese Klarheit hätte man sich beim FC Schalke auf dem Platz gewünscht. Nach dem 3:3 in Fürth gab es zumindest klare Ansagen am Mikrofon.

RS hatte es vor dem Spiel des FC Schalke bei Greuther Fürth gehofft. Durch die Platzierung in der Zweitligatabelle durfte man ein flottes Spiel mit vielen Toren erwarten.

Denn beide Teams scheinen nach oben und unten abgesichert, viel geht nicht mehr. Und daher gab es in der Tat eine flotte Partie, bei der Schalke aus einem 1:3 am Ende noch ein 3:3 machte.

Schalke-Trainer Kees van Wonderen bilanzierte: "Das war ein verrücktes Spiel. Wir fangen gut an, machen direkt das Tor, bekommen aber eine halbe Minute später schon wieder den Ausgleich, weil wir den tiefen Ball nicht gut verteidigen. Generell ist die Instabilität der Defensive das Hauptthema in dieser Saison. Was wir in der Abwehr gezeigt haben, war nicht in Ordnung und erlaubt uns nicht, Anspruch auf höhere Ziele anzumelden. Wir haben nicht richtig kommuniziert und zusammengearbeitet, viel zu viele Chancen zugelassen."

Doch der Trainer hatte auch positive Dinge ausgemacht während der 90 Minuten in Fürth: "Die Jungs haben Charakter gezeigt, die Einwechselspieler haben sich gut eingebracht und uns einen Punkt ermöglicht, den wir eigentlich nicht mitnehmen können, wenn Fürth die Möglichkeiten besser genutzt hätte."

Klartext vom Trainer, den gab es auch von Kapitän Kenan Karaman, der klar anmahnte: "Dieses Spiel spiegelt so ein wenig unsere Saison wider. Wir fangen gut an und treffen früh, kriegen aber wie allzu oft sonst auch direkt den Ausgleich und zeigen anschließend über weite Strecken kein gutes Spiel. Fürth hätte den Sack früher zumachen können, doch in der Schlussviertelstunde kommen wir, auch durch die Einwechslungen, wieder zurück und nehmen glücklich diesen Punkt hier mit. Auch wenn der Jubel in der Schlusssekunde groß war, fühlt sich das nicht wie ein Sieg an, weil wir einfach eine schlechte Leistung gebracht haben. Da war sehr viel Glück mit dabei und wir müssen die Fehler schleunigst abstellen."





Den Schlussspurt hatte man auch dem eingewechselten Amin Younes zu verdanken, der zum 2:3 traf. Er bilanzierte nach dem Abpfiff: "Wir haben sicher versucht, viel Ballbesitzt zu haben, aber speziell im letzten Drittel hat der letzte Pass nicht so funktioniert, erst in der Schlussphase hat das wieder geklappt. Das hat über die Saison betrachtet auch was mit dem Selbstvertrauen zu tun. Ich bin froh, dass ich am Ende dazu beitragen konnte, dass wir noch einen Punkt geholt haben, dafür bin ich hier und diesen Anteil möchte ich leisten."