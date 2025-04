Schalke 04 sorgt sich um Loris Karius. Der Torhüter musste beim Zweitliga-Spiel in Fürth gegen Ende der zweiten Hälfte aufgrund einer Wadenverletzung ausgewechselt werden.

Was er kann, zeigte Loris Karius in der 26. Minute. Der Torwart des FC Schalke 04 wehrte in der 26. Minute des Spiels bei der SpVgg Greuther Fürth gleich zwei Schüsse von Dennis Srbeny ab: erst einen Elfmeter, dann den Nachschuss. 20 Minuten später lag der 31-Jährige mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen des Sportparks Ronhof. Ein Schock für Schalke.

Was war passiert? Bei einem Abwehrversuch kurz vor dem Pausenpfiff war Karius im Rasen hängengeblieben und hatte sich sofort auf den Boden gelegt. Schalkes Mannschaftsarzt rannte auf den Platz, zeigte schon nach der ersten Ansicht der Verletzung die Wechselgeste Richtung Ersatzbank. Zweittorwart Justin Heekeren machte sich bereit.





Nach minutenlanger Behandlung auf dem Platz konnte Karius wieder aufstehen, wurde gestützt von zwei Schalkern vom Platz begleitet. Die mitgereisten S04-Fans riefen seinen Namen, auch die Fürther Fans applaudierten - wenigstens ein bisschen Trost. TV-Sender Sky berichtete kurze Zeit später von einem „Verdacht auf Wadenbeinbruch“. Diese Schnelldiagnose ließ sich aber nicht halten. Welche Wadenverletzung Karius genau erlitt, werden die kommenden Tage zeigen.

Sollte Karius schwerwiegender verletzt sein, könnte das Schalkes Torwartplanung für die Saison 2025/2026 verändern. Sowohl Schalke als auch Karius wollten sich noch ein paar Spiele Zeit nehmen, um gemeinsam zu entscheiden, ob es weitergeht. Die Schalker konnten sich sehr gut vorstellen, einen gesunden und formstarken Karius zur Nummer 1 einer Mannschaft zu machen, die möglicherweise in die Bundesliga aufsteigen soll.

Nun fällt die Beurteilung schwer. Karius hat dreieinhalb Spiele für Schalke absolviert. Beim 1:0 über Preußen Münster war er der Matchwinner, beim 2:1 in Berlin hielt er ordentlich. Bei der 1:2-Niederlage gegen Hannover 96 aber sah er bei einem Gegentreffer sehr schlecht aus.