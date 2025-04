Schalke 04 gastiert bei der SpVgg Greuther Fürth. Dieser Startelf vertraut Trainer Kees van Wonderen.

Ein ruhigeres Wochenende als Vorbereitung auf ein Auswärtsspiel gibt es selten. Zwei Tage verbrachten die Profis des FC Schalke 04 auf dem sogenannten Homeground von Adidas in Herzogenaurach, der durch Aufenthalte der Nationalmannschaft bekannt ist. Am Samstag feierten sie auch noch den 30. Geburtstag von Paul Seguin. An diesem Sonntag weicht die Ruhe aber wieder der typischen königsblauen Hektik, wenn S04 bei der SpVgg Greuther Fürth antritt (13.30 Uhr/Sky).

Beide Mannschaften stehen im Niemandsland der Zweiten Liga, benötigen aus den verbleibenden sieben Spielen wohl nur einen Sieg, um den Klassenerhalt sicher zu haben. Um gar nichts geht es aber auch nicht. Die Profis spielen um Punktprämien, wollen sich teilweise für neue Verträge empfehlen. Die Bosse hoffen auf Siege, um in der Tabelle ein paar Plätze zu klettern. Jeder Platz nach oben oder unten bringt oder kostet TV-Geld-Millionen.

Schalke-Trainer Kees van Wonderen glaubt, dass sein Team noch mehr als drei Punkte holen muss, um sicher den Klassenerhalt feiern zu können. „Wir wollen jedes Spiel bestmöglich performen. Das erste Ziel ist immer noch, die 40 Punkte zu holen und uns nach unten abzusichern. Ich erwarte, dass sich jeder voll reinhaut. Das wollen wir in den kommenden acht Wochen auch zeigen. Wir wollen uns verbessern“, sagte van Wonderen zwei Tage vor dem Spiel. Schalke muss auf Marcin Kaminski (Gelb-Sperre), Taylan Bulut (krank), Ilyes Hamache, Emil Höjlund (Trainingsrückstand nach langen Verletzungen) und Zaid Tchibara (Kreuzbandriss) verzichten.

Und die Fürther? Sie spielen bisher eine sehr gute Rückrunde, verloren aber das Franken-Derby in Nürnberg mit 0:3. Eine Enttäuschung, die gerade bei den Fans tief sitzt. Über Schalke sagte Trainer Jan Siewert: „Wir haben einen Gegner, den wir bespielen müssen. Das ist jetzt der Auftrag. Wir wissen, dass Schalke eine sehr gute Offensive hat. Das ist dann auch ein Thema, wie sind wir in Zweikampfsituationen, wie gewinnen wir den Ball, um daraus dann unser Spiel zu entwickeln.“

Eine Chance in der Innenverteidigung bekommt Abwehr-Talent Felipe Sanchez. Der 20 Jahre alte Argentinier bekam zuletzt im Hinspiel seine Chance, flog bei der Schalker 3:4-Niederlage aber mit Gelb-Rot vom Platz.

So wollen die SpVgg Greuther Fürth und Schalke 04 spielen

Fürth: Noll - Loosli, Quarshie, Itter - Asta, Dietz, Consbruch, Massimo - Klaus, Hrgota - Srbeny. Trainer: Siewert

Schalke: Karius - Gantenbein, Schallenberg, Sanchez, Murkin - Seguin, Bachmann - Aydin, Karaman, Antwi-Adjei - Ba. Trainer: van Wonderen

Schiedsrichter: Tom Bauer