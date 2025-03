Wechselt Taylan Bulut in die Türkei? So sind die neuen Gerüchte um den Schalker Nachwuchsstar zu bewerten.

Dass der FC Schalke 04 seinen Nachwuchsstar Taylan Bulut im Sommer aus finanziellen Gründen verkaufen wird, scheint wohl unumgänglich. Seitdem ranken sich die Gerüchte um den 19-Jährigen.

Jetzt ist ein weiteres dazugekommen. Laut der türkischen Sportzeitung "Fanatik" soll der türkische Spitzenklub Besiktas Istanbul seine Fühler nach dem Rechtsverteidiger ausgestreckt haben und würde ihn im Sommer gerne verpflichten. Bereits im Winter habe Besiktas Bulut locken wollen, damals ohne Erfolg.

Auch der FC Schalke 04 hatte in der Wintertransferperiode sicher kein Interesse daran, seinen Rohdiamanten abzugeben. Schließlich hatte sich die inzwischen vollzogene Vertragsverlängerung bis zum Jahr 2029 lange angedeutet.

Diese bedeutet für den S04 eine Art finanzielle Planungssicherheit, sollte Bulut die darin anthaltene Austiegsklausel ziehen und ein Verein die darin festgeschriebene Ablösesumme schon in diesem Sommer bezahlen. Die Ablöse soll gestaffelt sein und sich an den Möglichkeiten des Vereins orientieren. Der Sockel soll um die sechs Millionen Euro liegen, bei international spielenden oder internationalen Vereinen deutlich darüber.

Mehrere Vereine haben angeblich bereits ihr Interesse hinterlegt: Neben RB Leipzig auch der SC Freiburg. Und Bulut soll ohnehin erstmal einen Wechsel innerhalb Deutschland priorisieren. Das würde zur Strategie der Familie Bulut, in der sein Vater türkische und seine Mutter nordmazedonische Wurzeln hat, passen, die Karriere des Sohnes Schritt für Schritt anzugehen.

In diesem Zusammenhang dürfte ein Wechsel an den Bosporus mit allen seinen Unwegsamkeiten nicht die erste Option sein. Auch einen in der Türkei immer wieder kolportierten Wechsel in die türkische Nationalmannschaft steht Bulut bislang eher zurückhaltend gegenüber.

Eher ist vorstellbar, dass Bulut, der seine erste Zweitligaison mit den Königsblauen spielt, nach einem Wechsel zu einem großen Klub noch ein Jahr nach Gelsenkirchen ausgeliehen wird.