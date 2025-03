Trainiert Raúl ab Juli 2025 den FC Schalke 04? Den Traum einer Rückkehr der Legende gibt es. Das ist auch in Spanien angekommen.

Es ist auch in Spanien bekannt, dass der komplette FC Schalke 04 eine ganz besondere Beziehung zu Raúl pflegt. Die zwei Jahre, die der inzwischen 47 Jahre alte spanische Star in Gelsenkirchen zauberte, brachten ihm einen Platz in der Ehrenkabine und in den Herzen aller Schalker.

Trikots mit Raúls Namen und der Nummer 7 auf dem Rücken sind immer noch bei allen Spielen häufig zu sehen. „Ein ewiges Murmeln, das nie aufhört. Die Menschen im Ruhrgebiet träumen von der Sieben“, schrieb die bei Raúls Stammverein Real Madrid gut vernetzte spanische Zeitung AS. Trainiert Raúl ab Juli 2025 den FC Schalke 04?

Dass Kontakte zwischen Schalke und Raúl bestehen, hatte diese Zeitung bereits berichtet. Wie die Königsblauen von Raúl erfuhren, wolle dieser nicht während einer Saison einsteigen, sondern nur in einer Sommerpause. Die AS geht noch einen Schritt weiter: Nach Informationen der spanischen Zeitung denke Raúl aktuell gar nicht an seine Zukunft, sondern nur an die Gegenwart. Und die heißt für ihn: Real Madrid Castilla, das ist die zweite Mannschaft des Traditionsklubs. Und die spielt aktuell in der dritten spanischen Liga.

„Vom Wunsch bis zur Tat ist es ein weiter Weg“, schreibt AS. „Raúl denkt aktuell weder an Schalke oder an die anderen Vereine, die angeklopft haben, sondern nur an das Saisonfinale.“ Seit sechs Jahren trainiert Raúl die Real-Talente, stets verpasste er den ersehnten Aufstieg in die 2. Liga, zweimal nur knapp (Saison 2020/21 als Zweiter, Saison 2022/23 als Dritter).

In der aktuellen Saison steht Real zwar aktuell auf Platz acht, hat aber den sechsten Rang im Blick, der nur vier Punkte entfernt ist und zur Teilnahme an einer Aufstiegsrunde berechtigen würde. In diesem Kalender (fünf Siege, sechs Unentschieden) ist Real noch unbesiegt. Qualifiziert sich „RM Castilla“ für die Play-offs, geht die Saison bis in den Juni hinein weiter.

Sind Schalkes Hoffnungen wirklich realistisch? Laut AS solle Raúl Schalkes Xabi Alonso auf dem Weg zurück in die Bundesliga werden. Doch Raúls Plan sei klar: erst die Saison beenden, dann darüber nachdenken, ob er die zweite Mannschaft weiter trainiert, zu einem anderen Klub wechselt oder eine andere Aufgabe in „La Fabrica“, der Akademie Real Madris übernimmt.

Schalkes Bosse sprachen zuletzt dem aktuellen Trainer Kees van Wonderen, dessen Vertrag bis 2026 gilt, das Vertrauen aus. Van Wonderen wird auch in die Gedanken der Kaderplaner eingebunden. Doch der Vorstandschef Matthias Tillmann grenzte sein Vertrauen zuletzt ein, indem er sagte: „Stand jetzt“.