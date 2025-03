Wer ersetzt in Schalkes Startelf am Sonntag in Fürth den gesperrten Marcin Kaminski? Es gibt eine klare Tendenz.

An die SpVgg Greuther Fürth hat Innenverteidiger Felipe Sanchez vom FC Schalke 04 nicht die besten Erinnerungen. Im Hinspiel, das die Königsblauen mit 3:4 verloren, gehörte der 20-Jährige zwar zur Startelf, sah aber Gelb-Rot und flog vom Platz. In den 17 Zweitligapartien seitdem kam keine Einsatzminute hinzu. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky), wenn Schalke in Fürth zum Rückspiel antritt, könnte sich das ändern.

Denn auf der linken Innenverteidiger-Position fehlt Marcin Kaminski wegen einer Gelb-Sperre. Für Trainer Kees van Wonderen gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder er gibt Sanchez eine Bewährungschance oder er setzt auf den routinierten Tomas Kalas als Partner von Ron Schallenberg. Vorteil für Sanchez: Er ist der einzige Linksfuß in diesem Trio.

Doch was sagt van Wonderen? Auf Nachfrage dieser Zeitung ließ er sich zunächst nicht in die Karten schauen. „Wir haben uns noch nicht entschieden, es sind ja noch einige Tage bis zum Spiel“, erklärte van Wonderen. „Wir haben die Wahl.“ Auf Nachfrage sagte er etwas konkreter: „Jeder Spieler im Kader entwickelt sich. Manchmal geht das sehr schnell in die richtige Richtung, manchmal hat ein Spieler eine Phase, in der es nicht so klappt. Manchmal bekommst du eine Möglichkeit zu spielen, wenn ein anderer nicht verfügbar ist. Dann kannst du zeigen, wie weit du bist. Die Wirklichkeit liegt auf dem Platz.

Das klingt sehr nach einer Chance für Sanchez, obwohl der Argentinier bisher erst vier Zweitligaspiele absolviert hat und während der Länderspielpause im Testspiel gegen Groningen (1:0) nicht nachhaltig auf sich aufmerksam machen konnte. Er sollte aber nicht damit rechnen, dass er bei guter Leistung bis Saisonende in der Startelf bleibt. „Kaminski hat es bisher gut gemacht“, lobte van Wonderen. „Gegen Hannover hat man seine Bedeutung gesehen.“ Als Kaminski verletzt ausgewechselt wurde, stand es 1:0. Am Ende verlor S04 mit 1:2.

Außer Kaminski fehlen Schalke in Fürth Zaid Tchibara (Kreuzbandriss), llyes Hamache und Emil Höjlund (beide Aufbautraining). Der Einsatz von Taylan Bulut (krank) ist unwahrscheinlich. Torjäger Moussa Sylla (13 Tore) feiert nach auskuriertem Muskelfaserriss sein Kader-Comeback.

So könnte Schalke in Fürth spielen:

Karius - Gantenbein, Schallenberg, Sanchez, Murkin - Seguin, Bachmann - Aydin, Karaman, Antwi-Adjei - Ba.

Im Kader: Heekeren, Langer (beide Tor), Kalas, Donkor, Barkok, Grüger, Zalazar, Bayindir, Mohr, Sylla, Remmert.

Es fehlen: Bulut (krank), Tchibara (Kreuzbandriss), Höjlund, Hamache (Aufbautraining), Kaminski (Gelb-Sperre), Podlech (Knie-Operation), Cissé (zur U23 geschickt), Fährmann, Drexler (beide aussortiert)