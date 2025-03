Über 300 Profispiele - Düsseldorf-Legende wird Trainer in der Kreisliga

Ein Amateurverein aus dem Kreis Mettmann landet einen Coup: Ein früherer Bundesliga-Profi übernimmt im Sommer das Trainer-Amt.

Der Kreisliga-Fußball in Düsseldorf und der Umgebung erhält im Sommer prominenten Zuwachs. Denn der A-Ligist SC Unterbach landete bei der Suche nach einem neuen Trainer einen Coup: Axel Bellinghausen steht in der neuen Saison beim Verein aus Erkrath an der Seitenlinie.

Damit ist es dem SCU gelungen, einen erfahrenen Ex-Profi zu verpflichten. Der 41-Jährige spielte während seiner aktiven Karriere für Fortuna Düsseldorf, den 1. FC Kaiserslautern und den FC Augsburg. Anschließend schnürte er bereits in der Bezirksliga für Unterbach die Schuhe. Drei Jahre später kehrt Bellinghausen als Coach zurück.

"Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, Axel Bellinghausen als neuen Trainer verpflichten zu können", sagt Dimitrios Thoidis, der die Mannschaft aktuell trainiert und im Sommer auf die Position des Sportlichen Leiters wechselt.

Bellinghausen sammelte in seiner Laufbahn 76 Einsätze in der Bundesliga (fünf Tore, zwölf Vorlagen) und kann auf 218 Partien in der 2. Bundesliga (14 Tore, 25 Vorlagen) zurückblicken. Dazu kommen 19 DFB-Pokalspiele. Die meiste Zeit verbrachte er bei Fortuna Düsseldorf, wo er heutzutage Legendenstatus besitzt. Mit der Fortuna feierte Bellinghausen 2018 die Zweitliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die Bundesliga, wie schon einige Jahre zuvor mit Augsburg.

Aber auch im Trainerbereich sammelte der gebürtige Siegburger bereits nennenswerte Erfahrungen. Vier Jahre lang fungierte er als Assistenzcoach bei Fortuna Düsseldorf, unter Friedhelm Funkel und Uwe Rösler.

In Unterbach kann er sich dann erstmals als Cheftrainer empfehlen. Der Klub wird ziemlich sicher auch in der kommenden Saison in der Kreisliga A spielen. Aktuell belegt er den sechsten Tabellenplatz, weit entfernt von den Auf- und Abstiegsrängen. "Nachdem wir nun Klarheit auf der Trainerposition haben, können wir uns an die Kaderplanung für die neue Saison begeben", sagt Noch-Trainer und Bald-Sportchef Thoidis.