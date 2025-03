Bei Schalke 04 gibt es vor dem Auswärtsspiel in Fürth einen wichtigen Rückkehrer. Auch Moussa Sylla und Emil Höjlund machen weiter Fortschritte.

Zahlreiche Profis von Schalke 04 haben das spielfreie Wochenende in der Länderspielpause für Urlaube genutzt. Aymen Barkok beispielsweise war in Marokko unterwegs, Loris Karius in Berlin. Auch die Talente Felipe Sanchez und Mauro Zalazar waren in der Sonne. Am Montagnachmittag standen die Fußballer erstmals wieder in Gelsenkirchen auf dem Trainingsplatz – denn die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) hat begonnen.

Auf dem Rasen dabei war auch wieder Taylan Bulut. Der 19 Jahre alte Rechtsverteidiger hat seine Krankheit überwunden und trainierte wieder mit seinen Kollegen. Auch Mittelfeld-Dauerläufer Janik Bachmann (28) ist nach seinen Nackenproblemen wieder einsatzfähig. Positiv ist zudem: Die beiden Stürmer Moussa Sylla (25) und Emil Höjlund (20) machen weiter Fortschritte und trainierten normal mit. Zumindest bei Top-Torjäger Sylla (13 Saisontore) besteht eine Mini-Hoffnung auf einen Einsatz in Fürth, wie Trainer Kees van Wonderen nach dem Testspiel gegen Groningen erklärt hat.

Nur individuell trainieren konnte am Montag Marcin Kaminski. Der 33 Jahre alte Innenverteidiger hatte beim 1:2 gegen Hannover einen Schlag auf den Fuß bekommen und ist noch immer angeschlagen. Das Spiel in Fürth verpasst er aber ohnehin wegen einer Gelb-Sperre. Auch Tomas Kalas (31, war krank) und Ilyes Hamache (22) konnten nur individuell arbeiten. Ob es bei Kalas für das Spiel am Sonntag reichen wird, bleibt abzuwarten. Hamache dürfte nach seiner Verletzung an der Achillessehne noch keine Option sein.

Nicht auf dem Rasen stand auch Max Grüger – allerdings aus einem erfreulichen Grund. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler ist noch mit Deutschlands U20-Nationalmannschaft unterwegs. Beim 1:0-Sieg gegen Tschechien am Freitag stand der Schalker 90 Minuten für die DFB-Junioren auf dem Rasen.