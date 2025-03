Schalke 04: S04-Punktabzug dank Swift und Ouédraogo abgewendet

Der FC Schalke 04 stellte am Donnerstag seine Halbjahreszahlen vor. Einen Punktabzug gibt es nicht. Die Details.

Nein, einfach war der Termin nicht, den Christina Rühl-Hamers am Donnerstag hatte. Als Finanzvorständin des FC Schalke 04 einen Konzernzwischenbericht für die Hinrunde der Saison 2024/2025 zu verkünden, war kein großer Spaß.

Die wichtigste Nachricht, die sie mitteilte: Ein Punktabzug für die Saison 2025/2026 ist vom Tisch. Der Grund: Die Schalker konnten die sogenannte Eigenkapitalauflage erfüllen. Das heißt, dass sie ihr negatives Eigenkapital um mindestens fünf Prozent zum Ende des Kalenderjahres verringern. In Zahlen: Das negative Eigenkapital beträgt nun 98,1 Millionen Euro.

„Es ist eine Punktlandung. Das war für Schalke 04 ein echter Kraftakt“, sagte Rühl-Hamers und ergänzte: „Wir haben es aber geschafft - unter anderem durch ein außergewöhnliches Konzertjahr in der Veltins-Arena sowie für die 2. Bundesliga beachtliche Transfereinnahmen.“

Was Rühl-Hamers damit meint: Vor allem die Transfers von Assan Ouédraogo (für rund 10 Millionen Euro zu RB Leipzig) und Keke Topp (für rund 3 Millionen Euro zu Werder Bremen), Veranstaltungen wie die Fußball-EM 2024 und Champions-League-Spiele mit Shakthar Donezk sowie vor allem Konzerte von beispielsweise von Taylor Swift und Rammstein brachten das notwendige Geld, um den notwendigen Gewinn in Höhe von 6,6 Millionen Euro zu erwirtschaften. Der Umsatz betrug 95 Millionen Euro, im Vorjahr lag er bei 86,6 Millionen Euro.

Schalke: Eigenkapitalauflage gilt auch für 2025

Das war‘s aber mit den guten Nachrichten. Denn die Eigenkapitalauflage gilt auch für das Kalenderjahr 2025, wieder müssen die Schalker rund fünf Millionen Gewinn erwirtschaften. Es droht aber durch eine mögliche schlechte Platzierung eine deutliche Reduzierung der TV-Gelder. Zusätzlich waren zuletzt die Werte in den Bereichen Sponsoren und Merchandising rückläufig, was die Schalker auf die schlechte Tabellenplatzierung zurückführen. „Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Wir befinden uns in einem Marathon – und der dauert eben seine Zeit. Wir können das negative Eigenkapital im eingetragenen Verein nur durch positive Ergebnisse verbessern. Das ist uns in den vergangenen Jahren gelungen“, sagte Rühl-Hamers.

Damit sich die finanzielle Situation signifikant verbessert, ist die Rückkehr in die Bundesliga von besonderer Bedeutung. „Unsere Top-Priorität ist es, wie in jedem Jahr ein schlagkräftiges Budget für den Sport bereitzustellen, um die Wahrscheinlichkeit für den nachhaltigen Aufstieg in die Bundesliga zu erhöhen. Gleichzeitig müssen wir die vertraglich geregelten Schulden bedienen und das Eigenkapital verbessern. Dieser Dreiklang muss zu jeder Zeit funktionieren“, sagte Rühl-Hamers.

Das bedeutet: Um das Eigenkapital zu verbessern, sind erneute Transfers im Sommer unabdingbar. Die Schalker werden Außenverteidiger Taylan Bulut und Stürmer Moussa Sylla wohl verkaufen müssen. Das Budget für Spieler und Funktionsteam beträgt für diese Saison über 20 Millionen Euro - und das ohne aussortierte Spieler wie Dominick Drexler und Ralf Fährmann.

Und die acht verbleibenden Spiele in dieser Saison sind für die Schalker ebenfalls sehr wichtig: Bleiben die Schalker auf Platz elf, drohen Millionen-Verluste in der TV-Geld-Rangliste.