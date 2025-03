Die DFL hat die Zweitliga-Spieltage 31 bis 34 zeitgenau terminiert. Schalke spielt noch einmal freitags.

Nun haben die Fans von Schalke 04 Planungssicherheit bis zum Saisonende: Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat an diesem Donnerstag die letzten vier Spieltage der laufenden Saison terminiert.

Für Schalke beginnt diese Periode mit einem Sonntagsspiel beim 1. FC Kaiserslautern. Dort gastieren die Königsblauen am 27. April (13.30 Uhr). Eine Woche darauf gastiert der SC Paderborn am Freitagabend in Gelsenkirchen (2. Mai, 18.30 Uhr). Anschließend geht es an einem Samstagmittag zu Fortuna Düsseldorf (10. Mai, 13 Uhr). Und am letzten Spieltag sind alle Teams ja wie üblich zeitgleich im Einsatz: am Sonntag, 18. Mai, um 15.30 Uhr.

31. Spieltag

Freitag, 25. April 2025:

SpVgg Greuther Fürth - SSV Ulm (18.30)

Hertha BSC - 1. FC Magdeburg (18.30)

Samstag, 26. April 2025:

SC Paderborn - SV Elversberg (13.00)

Preußen Münster - Darmstadt 98 (13.00)

Jahn Regensburg - Eintracht Braunschweig (13.00)

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg (20.30)

Sonntag, 27. April 2025:

Hamburger SV - Karlsruher SC (13.30)

Hannover 96 - 1. FC Köln (13.30)

1. FC Kaiserslautern - Schalke 04 (13.30)

32. Spieltag

Freitag, 2. Mai 2025:

Schalke 04 - SC Paderborn (18.30)

1. FC Magdeburg - Preußen Münster (18.30)

Samstag, 3. Mai 2025:

Darmstadt 98 - Hamburger SV (13.00)

Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf (13.00)

SSV Ulm - Hannover 96 (13.00)

1. FC Köln - Jahn Regensburg (20.30)

Sonntag, 4. Mai 2025:

Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern (13.30)

Hertha BSC - SpVgg Greuther Fürth (13.30)

1. FC Nürnberg - SV Elversberg (13.30)

33. Spieltag

Freitag, 9. Mai 2025:

1. FC Nürnberg - 1. FC Köln (18.30)

Preußen Münster - Hertha BSC (18.30)

Samstag, 10. Mai 2025:

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 (13.00)

SC Paderborn - 1. FC Magdeburg (13.00)

SV Elversberg - Eintracht Braunschweig (13.00)

Hamburger SV - SSV Ulm (20.30)

Sonntag, 11. Mai 2025:

Hannover 96 - SpVgg Greuther Fürth (13.30)

1. FC Kaiserslautern - Darmstadt 98 (13.30)

Jahn Regensburg - Karlsruher SC (13.30)

34. Spieltag

Sonntag, 18. Mai 2025:

1. FC Köln - 1. FC Kaiserslautern (15.30)

Darmstadt 98 - Jahn Regensburg (15.30)

Karlsruher SC - SC Paderborn (15.30)

SpVgg Greuther Fürth - Hamburger SV (15.30)

Hertha BSC - Hannover 96 (15.30)

Schalke 04 - SV Elversberg (15.30)

1. FC Magdeburg - Fortuna Düsseldorf (15.30)

Eintracht Braunschweig - 1. FC Nürnberg (15.30)

SSV Ulm - Preußen Münster (15.30)