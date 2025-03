Zwei Spieler des FC Schalke 04 wurden für deutsche Jugend-Nationalmannschaften nominiert. Taylan Bulut wird erst einmal untersucht.

Am Freitag musste Taylan Bulut noch auf das Zweitligaspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Hannover 96 (1:2) verzichten, eine Grippe plagte den 19 Jahre alten Abwehrspieler der Königsblauen.

Die Reise zur deutschen U19-Nationalmannschaft trat Bulut aber am Sonntagabend dennoch an. Nach Auskunft der Königsblauen soll sich Bulut „einem internistischen Check unterziehen, ob er für das DFB-Team trainings- und spielfähig ist.“

Die deutsche U19 tritt in der zweiten und entscheidenden EM-Qualifikationsrunde auf Slowenien (19. März), Finnland (22. März) und Irland (25. März). Austragungsorte sind die Städte Vorsfelde und Gifhorn in Niedersachsen, weit reisen musste Bulut nicht. Die U19-EM findet vom 13. bis 26. Juni 2025 in Rumänien statt.

Die erste Gruppenphase hatte Deutschland vor Ungarn, Zypern und Andorra abgeschlossen. Ob Bulut über die Saison hinaus ein Schalker bleibt, ist aber noch offen. Seinen Vertrag verlängerte er zwar langfristig, er enthält aber eine Ausstiegsklausel, die bis 15. Mai gezogen werden muss. Bulut hat sich nach Informationen dieser Zeitung bereits bei etlichen Interessenten umgesehen. Die Schalker könnten die Transfereinnahme sehr gut gebrauchen.

Schalke-Talent Grüger trifft mit der U20 auf Tschechien und Portugal

Auch ein zweiter Schalker wurde für ein DFB-Team nominiert. Max Grüger trifft mit der von Hannes Wolf trainierten U20 in Teplice auf Tschechien (21. März) und am 24. März in Potsdam auf Portugal.

Bulut und Grüger fehlen deshalb in den kommenden Tagen auch im S04-Training. Auch Zaid Tchibara (Kreuzbandriss) ist nicht dabei, wenn die Königsblauen am Mittwoch (18 Uhr, Parkstadion) auf den niederländischen Erstligisten FC Groningen treffen.

Trainer Kees van Wonderen hat bereits angekündigt, dass dann Spieler aus der zweiten Reihe Spielpraxis sammeln sollen. Gemeint sein dürften zum Beispiel die Abwehrspieler Felipe Sanchez und Anton Donkor, die Mittelfeldspieler Aymane Barkok, Aris Bayindir und Mauro Zalazar, Linksaußen Tobias Mohr sowie Stürmer Peter Remmert.