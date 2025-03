Der FC Schalke 04 trifft am Freitagabend auf Hannover 96. Der Trainer stellt auf drei Positionen um.

Ohne große Aufstiegschancen und fernab akuter Abstiegsgefahr befindet sich Schalke 04 neun Spieltage vor Saisonende im Tabellenmittelfeld.

Trainer Kees van Wonderen hat trotzdem noch klare Ziele. „Wir wollen so bald wie möglich die 40 Punkte holen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Für den Verein ist es auch wegen der finanziellen Situation wichtig, höher in der Tabelle zu kommen“, sagte der Trainer des Zweitligisten vor der Partie gegen Hannover 96 am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky).

Schalke steht derzeit mit 33 Punkten auf Platz elf, holte vergangenes Wochenende durch das 2:1 bei Hertha BSC erstmals in dieser Saison den zweiten Sieg in Serie. Hannover schielt mit sechs Punkten mehr auf dem Konto als Siebter in der 2. Liga noch auf die Aufstiegsplätze und hält eine andere Serie: In diesem Jahr haben die Niedersachsen noch kein Spiel verloren.

„Sie sind eine starke und gut organisierte Mannschaft“, betonte van Wonderen. Dennoch gelte es gegen das Team des früheren Schalke-Trainers André Breitenreiter, die Lücke zu finden und auf drei Punkte zu gehen.

Personell verändert Kees van Wonderen sein Team im Vergleich zum 2:1-Sieg in Berlin auf drei Position. Für den erkrankten Taylan Bulut rückt Adrian Gantenbein als Rechtsverteidiger in die erste Elf. In der Innenverteidigung ersetzt der wieder genesene Ron Schallenberg den Tschechen Tomas Kalas - obwohl dieser in Berlin getroffen hatte. Auch Derry John Murkin darf wieder starten, er ersetzt Anton Donkor als Linksverteidiger. Der Ex-Braunschweiger hatte seine Bewährungschance in Berlin nicht genutzt.

Bei Hannover 96 sitzt der einstige Schalker Millionen-Mann Rabbi Matondo nur auf der Bank. Aber: In Flügelstürmer Brooklyn Ezeh und Innenverteidiger Phil Neumann starten zwei Ex-Schalker für die Niedersachsen.

So spielt Schalke gegen Hannover 96

Schalke: Karius - Gantenbein, Schallenberg, Kaminski, Murkin - Seguin, Bachmann - Aydin, Karaman, Antwi-Adjei - Ba. Trainer: van Wonderen

Hannover 96: Zieler - Knight, Neumann, Ezeh - Dehm, Kunze, Lee, Leopold - Ngankam, Momuluh - Voglsammer. Trainer: Breitenreiter

Schiedsrichter: Richard Hempel