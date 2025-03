Vor einem Jahr spielte er noch beim MSV Duisburg. Jetzt wurde er erstmals für die U21-Nationalmannschaft berufen. Folgt bald der Schritt zur Elf von Julian Nagelsmann?

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat seinen Kader für die Länderspielspiele am kommenden Freitag in Trnava gegen die Slowakei und vier Tage später in Darmstadt gegen Spanien bekannt gegeben.

Mit dabei sind auch zwei Neulinge: Caspar Jander vom 1. FC Nürnberg und Lukas Ullrich von Borussia Mönchengladbach. Nicht nominiert wurden dagegen Dortmunds Achtelfinal-Matchwinner Maximilian Beier und der zukünftige Bayern-Profi Tom Bischof.

„Es ist ja bekannt, dass wir aufgrund der erstmals in diesem Ausmaß stattfindenden Klub-WM eine besonders schwierige Situation haben“, sagte Di Salvo, dessen Vertrag beim DFB bis zum Sommer 2027 verlängert wurde. „Das betrifft die Vereine, als auch die Spieler und natürlich auch die U21-Nationalmannschaft.“

Die Europameisterschaft steigt vom 11. bis zum 28. Juni in der Slowakei und überschneidet sich mit der Klub-WM, die in den USA vom 14. Juni bis zum 13. Juli erstmals mit 32 Teams und über einen Zeitraum von einem Monat stattfindet.

Die teilnehmenden Klubs - aus der Bundesliga der Bayern München und Borussia Dortmund - haben keine Abstellungspflicht an die Verbände. Bis zu zehn Akteure könnten Di Salvo daher nicht zur Verfügung stehen, was die Planungen erschwert. „Kompromisse zu schließen, ist dabei wichtig, was wir in dieser Maßnahme beispielsweise bei Jonas Urbig, Paul Wanner, aber auch Maximilian Beier getan haben“, sagte er.

MSV Duisburg: Jander über Nürnberg zum Nationalspieler?

Für Jander, der vergangenen Sommer vom MSV Duisburg zum 1. FC Nürnberg wechselte, ist es der Lohn für eine hervorragende Debüt-Saison in der 2. Bundesliga.

Der 21-Jährige ist seit dem ersten Spieltag absoluter Stammspieler und mittlerweile Leistungsträger im zentralen Mittelfeld des Tabellenachten. Seine Bilanz: 24 Einsätze, drei Tore und vier Vorlagen.

Großes Lob gab es kürzlich von Ex-Nationalspieler Christoph Kramer. „Ich bin mir sicher, dass ich einen neuen Nationalspieler gesehen habe“, sagte der Weltmeister kürzlich im Podcast „CopaTS“ und betonte: „Zu einer Fußball-Karriere gehört viel, dazu gehört auch ein bisschen Wechsel-Glück, aber Caspar Jander – Nationalspieler. Am Sonntag hatte ich eigentlich Konferenz geguckt, aber die zweite Halbzeit nur wegen ihm Nürnberg, weil ich ihn so gut finde. Ich habe ihn jetzt zwei- oder dreimal über 90 Minuten gesehen.“

Was Kramer an Jander so schätzt? „Er hat noch dieses Spielverständnis, wann der Ball wo hin muss. Das haben nicht mehr so viele Spieler – gerade in dem Alter“.

Jander verbrachte seine Jugend bei Preußen Münster, Borussia Dortmund und FC Schalke 04, ehe er sich im Sommer 2021 der U19 des MSV Duisburg anschloss und zum Profi avancierte.