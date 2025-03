Online ist das Torwart-Trikot schon in vielen Größen ausverkauft. Die Nachfrage der Schalke-Fans ist groß. Doch auch ein weiteres Shirt ist begehrt.

Schon am Tag seiner Unterschrift hatten sich erste Fans von Schalke 04 mit einem Trikot von Loris Karius eingedeckt – obwohl noch gar nicht klar war, mit welcher Rückennummer der Torwart auflaufen wird. So kam es, dass sich S04-Fan Andre das Jersey mit der Nummer eins beflocken ließ. Karius aber spielt auf Schalke mit der 27 auf dem Rücken.

Der Fan nahm den „falschen“ Flock locker auf. „Nummer eins, Loris Karius! Das ist doch ein Statement, für mich ist er die Eins. Wenn er sich hier auf Schalke durchsetzt und verlängert, wird er im Sommer doch sowieso die Nummer wechseln“, sagte er der WAZ Ende Januar.

Knapp zwei Monate später hat sich Karius auf Schalke tatsächlich durchgesetzt und Justin Heekeren auf die Bank verdrängt. Vor allem seine tolle Leistung bei seinem Debüt gegen Münster (1:0) sorgte bei vielen S04-Fans für Begeisterung, was sich auch in den Trikot-Verkäufen widerspiegelt. In den zurückliegenden zwei Wochen war die Nachfrage nach Torwart-Shirts im Shop riesig. Etliche Trikots wurden mit dem Namen des 31-Jährigen bedruckt. Teilweise bedruckten zwei Mitarbeiter parallel die Jerseys mit der Nummer 27.

Die hohe Nachfrage nach Karius-Shirts sorgt dafür, dass das rote Torwart-Trikot im Online-Shop inzwischen für Männer nur noch in den Größen M und XXL verfügbar ist. Auf Nachfrage erklärten die Schalker aber, dass in den Shops an der Geschäftsstelle, in der Gelsenkirchener Innenstadt und auch im Centro Oberhausen noch einige Torwart-Trikots in allen Größen verfügbar sind. Doch auch hier ist die Stückzahl begrenzt. Bleibt die Nachfrage nach Karius-Shirts ähnlich hoch, droht bald der komplette Ausverkauf.

Ärgerlich für Fans und den Klub: Nachbestellungen beim Hersteller sind nicht mehr möglich, weil der rote Rohling für Torwart-Trikots bei adidas ausverkauft ist, wie die WAZ erfahren hat. Heißt: Fans müssen schnell sein, wenn sie sich noch ein Karius-Jersey aus der laufenden Saison sichern wollen.

Schalke: Das sind die beliebtesten Trikot-Flocks der Saison

Ähnlich ist die Lage auch bei den dunkelblauen Ausweich-Trikots. Aktuell ist das Shirt im Online-Shop wieder in allen gängigen Größen verfügbar, doch viele Exemplare haben die Schalker nicht mehr auf Lager. Auch hier sind Nachbestellungen aus logistischen Gründen nicht mehr möglich.

Spannend: Loris Karius und seine Nummer 27 sind trotz des kleinen Hypes der vergangenen Wochen noch nicht unter den Top-3 der meistverkauften Trikot-Flocks der Saison. Die meisten Jerseys wurden mit Namen und Nummer von Kenan Karaman bedruckt. Auf Rang zwei und drei folgen Moussa Sylla und Emil Höjlund.